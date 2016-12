El Â«dÃ©cimo de Pedro SÃ¡nchezÂ» se queda sin premio mientras que trabajadores en Ferraz ganan el Gordo

Pedro Sánchez fue el gran perdedor del año en lo político y tampoco ha dado suerte en el sorteo de la Lotería de Navidad 2016. El número 92.938, el elegido por el PSOE de Camuñas (Toledo) no ha resultado premiado. En cambio, en Ferraz, ahora que Sánchez ya no lidera el partido, ha tocado el Gordo de la Lotería. «Un gran final para un año difícil», ha dicho el PSOE en Twitter.

El «boleto de Pedro Sánchez» habría pasado inadvertido si no fuera porque la agrupación socialista eligió la cara del ex secretario general. Una decisión que provocó un gran revuelo y que obligaba a estar hoy atentos a si salía o no premiado. Pero la atención se ha desplazado a Ferraz.

El número 66.513 se ha vendido íntegramente en Madrid, en una administración del Paseo de la Esperanza donde el PSOE ha comprado varios números. El premio, de 400.000 euros al décimo, ha sido recibido entre gritos de alegría por los trabajadores: muchos de ellos llevaban décimos y otros lo compartían. Según fuentes socialistas, los premiados son trajabadores de la casa, en concreto del área de administración, y entre ellos no hay ningún dirigente.

🎉🎊Felices porque muchos trabajadores/as de la casa en Ferraz han sido agraciados con el gordo de Navidad. Un gran final para un año difícil — PSOE (@PSOE) 22 de diciembre de 2016

«Felices porque muchos trabajadores/as de la casa en Ferraz han sido agraciados con el gordo de Navidad. Un gran final para un año difícil», ha anunciado el PSOE en Twitter. Entre los afortunados no hay personal del equipo de prensa. Tampoco se han beneficiado los periodistas que siguen habitualmente al partido.

Números curiosos

El «décimo de Pedro Sánchez» es solo uno de los números curiosos en el sorteo de la Lotería de Navidad 2016. La fecha del estreno de Star Wars, la undécima Champions League del Real Madrid o la muerte de David Bowie son otros de los acontecimientos que han llevado a muchos españoles a buscar sus boletos.

El 10.016, que coincide con la fecha de la muerte del cantante David Bowie (10 de enero de 2016), no ha sido cantado en el sorteo. El 07.096, coincidente con el fallecimiento de Leonard Cohen (7 de noviembre de 2016, tampoco.

Más festivo, para los aficionados madridistas, es el recuerdo de la final de la Champions League, en la que el Real Madrid logró su undécimo título continental. El 28.056, no obstante, no ha sido premiado. El reencuentro de Operación Triunfo, 15 años después del inicio del popular programa, también ha sido demandado por los compradores de lotería. El 01.116, día que tuvo lugar el concierto en Barcelona, no ha aparecido en el sorteo. Otro de los acontecimientos que ha llevado a los españoles a las administraciones es el estreno de «Star Wars: Rogue One», con el número 16.126, que tampoco ha sido premiado.

En lo político, destacan el referéndum del Brexit, las elecciones de Estados Unidos y la repetición electoral en España. El número del Brexit, el 23.066, no ha sido premiado, como no ha sido premiado el de las elecciones estadounidenses, el 08116. Y el de las elecciones generales en España, las que lograron desbloquear la situación política, el 26066, también se ha quedado a cero.

