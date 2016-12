Se ha hecho esperar. Los niños de San Idelfonso han cantado el tercer premio de la Lotería de Navidad a las 12.02 horas: el número 78.748. Ha salido después del Gordo, del segundo, de los dos cuartos y de cuatro quintos premios; en el sexto alambre de la séptima tabla. Se ha convertido así en uno de los que más expectación ha causado de la jornada. Se trata del último de los «grandes galardones» del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. La serie está premiada con 500.000 euros, lo que significa que los afortunados que se han hecho con el número ganarán 2.500 euros por euro jugado. A cada décimo premiado le corresponden 50.000 euros.

Cantado por Lorena Stefan y Nicol Valenzuela Vásquez, que han anunciado poco antes y por segundo año consecutivo el Gordo; el tercer premio de la Lotería de Navidad de este año ha caído íntegramente en San Adrián, una localidad de poco más de 6.000 habitantes a 75 kilómetros de Navarra. Todo lo contrario a lo que ocurrió el año pasado, cuando el galardón fue uno de los más repartidos. Aunque, sin duda, donde más se disfrutó del tercer gran galardón fue en Oropesa y en Alicante; en Badajoz y en Mérida; en Madrid y en Murcia.

Tocados por la fortuna

El propietario de la administración de San Adrián que ha vendido íntegramente el número 78.748, tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, ha expresado su alegría por la lluvia de millones que ha repartido en la localidad navarra y también en otros municipios cercanos como Azagra y Calahorra, en La Rioja —en la Carnicería «Mateo»—. José Luis Martínez es el responsable de la administración de la calle Santa Gema 16 de San Adrián que ha llevado la suerte al municipio y ha repartido 82,5 millones de euros. «Estamos desbordados y contentísimos», ha comentado en declaraciones a Europa Press.

Martínez ha explicado que el número premiado con el tercer premio ha sido adquirido por vecinos del municipio navarro, y además ha sido vendido en el bar Lupin de San Adrián, en la carnicería Mateo de Calahorra y la cooperativa San Gregorio del Vino de Azagra. Algunos vecinos ya han comenzado a acercarse a la administración número 1 de la localidad tras enterarse de la noticia y para compartir su alegría. Es la primera vez que este establecimiento, que lleva casi 30 años en San Adrián, vende un premio importante del sorteo extraordinario de Navidad.

El propietario ha comentado que no sabe si él tiene alguno de los decimos premiados, ya que disponen de tantos números que es imposible quedarse con todos. «Creo que no, no podemos jugar todos los números, pero no sé todavía, los tenemos en casa», ha afirmado Martínez, visiblemente emocionado y desbordado con la noticia. Ha destacado, nada más conocerse el premio, que hoy será un día de celebración en San Adrián y aunque de momento no tienen pensado realizar nada especial para festejar que la suerte haya llegado a este rincón de Navarra, lo celebrarán con la gente y harán «lo que vayan mandando, según se vea».

La carnicería «Mateo»

Llamativo es el caso de la carnicería «Mateo» de Calahorra. Ha repartido 17,5 millones de euros en participaciones y décimos de este tercer premio. Según ha informado a la agencia Efe uno de los propietarios de este establecimiento, Eduardo Calvo, adquirieron un total de 7.000 euros en lotería en la administración de San Adrián, donde compran habitualmente los décimos. El hombre se ha alegrado de que este premio esté «muy repartido» entre su clientela habitual de Calahorra, ya que la mayoría se ha vendido en participaciones.

Este negocio, que cuenta con dos propietarios y un empleado, está situado en la calle General Gallarza 21, y hoy tenía que seguir despachando todos los pedidos típicos de estas fechas, por lo que el carnicero apenas podía atender a los periodistas. «¡Esto es una locura!», ha exclamado el propietario de la carnicería, quien ha asegurado que estaba «muy contento» de haber repartido tanto dinero entre los calagurritanos.

La ciudad de Calahorra ya fue agraciada en año 2002 con el Gordo de Navidad, con el número 08.103 que dejó 138 millones de euros, muchos de ellos distribuidos en 4.800 participaciones por la Cofradía de la Vera Cruz.

Lluvia de millones

Este jueves 22 de diciembre se reparten 2.310 millones euros en premios, 70 millones más que en 2015. También ha aumentado el número de décimos puestos a disposición del público: 165 millones frente a los 160 millones de 2015.

Por otro lado, el Gordo de la Lotería de Navidad 2016 se lo ha llevado el número 66.513. Los afortunados cobrarán 400.000 euros por décimo. Tanto el gran premio como todos los demás se podrán cobrar a partir de la tarde-noche de este vibrante jueves, 22 de diciembre. Algo que Loterías y Apuestas del Estado (LAE) permite desde 2014.

