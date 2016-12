El 60.272, el sexto quinto premio de la Lotería de Navidad 2016

El sexto de los quintos premios del sorteo de la Lotería de Navidad ha recaído en el 60.272, un número dotado con un premio de 60.000 euros al billete, es decir, 6.000 euros por cada décimo con este número. A las 12.45 horas se cantó el premio en el tercer alambre de la novena tabla. Los niños del Colegio Residencia de San Ildefonso Nazarea Blanco Barrizal y Josué Guzmán Vicente han cantado los números y Kremlin Siria Frisa y Juan Ismael Acosta Novas han extraído las bolas. Ha estado muy repartido en localidades catalanas, vascas, castellano-manchegas y extremeñas.

En Andalucía, ha tocado en Roquetas de Mar, en Almería capital (Almería); en Facinas (Cádiz); en Adamuz, en Nueva Carteya, en Santaella y en Córdoba capital (Córdoba); en Almúñecar (Granada), en Torrox y en Málaga capital (Málaga) y en Alcolea del Río y Lora del Río (Sevilla). Además, ha recaído en Barcelona, Badajoz, Madrid, Álava, Burgos, Valencia, Albacete, Vizcaya, Barcelona, Alicante, Ávila, Baleares, Cáceres, Ciudad Real, A Coruña, Gerona, Las Palmas, León, Madrid, Murcia, Ourense, Palencia, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Valladolid y Vizcaya.

También se encuentran premiados en Puente Tocinos, La Alberca y Era Alta (de Murcia), Badajoz, Don Benito, Aliseda, Cáceres, Brozas (Extremadura), Naron Ponferrada, Entrimo y Barbadas, Barro (Galicia) o León, Astorga, Medina de Rioseco, Ávila, Madrigal de las Altas Torres (Castilla y León). Ha habido agradaciados en Madrid, municipios valencianos (Benidorm, Elche, Benijofar, Valencia, Mislata), castellano-manchegos (Munera, Albacete, Ciudad Real). En el País Vasco, Vitoria-Gasteiz o Markina-Xemein, pero ha caído en Burgos o Alcudia (Baleares).

En Roquetas de Mar, localidad almeriense de poco más de noventa mil habitantes, han entregado un quinto premio del Sorteo de Lotería de Navidad. «Mucha gente se ha acercado a comprobarlo», relata a ABC Miguel León, de la administración que vendió, por ventanilla, el décimo. El pasado año ya entregaon un cuarto premio. Con mucha alegría e ilusión ha recibido la noticia Óscar Fernández, dueño de la administración de Don Benito (Badajoz), que ha supuesto su estreno como agraciado en la Lotería de Navidad. «Todavía no se han acercado los agraciados», señala a este diario Fernández, quien apunta que el 60.272 ha sido un número que les ha venido «por casualidad» y se vendió por ventanilla.

Un estanco de El Catllar (Tarragona) ha repartido 6.000 euros del número 60.272 al vender un décimo por máquina. En declaraciones a Europa Press, la responsable del establecimiento ha celebrado que este premio se ha producido en su «estreno» en el Sorteo de Navidad, ya que empezó a vender lotería en marzo y hasta ahora solo había repartido premios de un máximo de 100 euros.

La Delegación Comercial de Lotería en Burgos ha repartido una serie, según ha apuntado su delegado en los últimos 28 años Antonio Alonso. «Se la ha llevado todo un cliente a través del terminal», ha reconocido el delegado para puntualizar la intención del comprador de «repartir» los diez décimos premiados. Antonio Alonso ha señalado que el ambiente en la Delegación -que entre otras funciones se encarga de preparar los carteles con los premios para llevarlos a los despachos de las distintas oficinas que han repartido algún premio- era muy tranquilo porque parece que «después de El Gordo» no hay vida y un quinto premio parece que «es algo menor».

En el caso de Puente Tocinos, la empleada de este punto de mixto, que tiene unos siete años, ha confirmado a Europa Press que han vendido en ventanilla unos cuatro décimos, por lo que han dejado en la pedanía entre 24.000 y 30.000 euros. «Le ha tocado a la gente del pueblo», ha dicho, después de mostrar su satisfacción, ya que es la primera vez que reparten un premio de la Lotería de Navidad, no así con Lotería Nacional, bonolotos y primitivas. Según ha comentado, le ha hecho mucha ilusión, «estoy que no me lo creo, estoy en shock», ha asegurado.

En total, el sorteo de la Lotería de Navidad 2016 reparte un total de 2.310 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año anterior (2.240 millones). El Estado ingresará en materia de impuestos 194,2 millones de euros, una cantidad un 4,2% superior a la del año pasado. Los agraciados con el Gordo recibirán 400.000 euros al décimo, con 660 millones de euros a repartir con este premio principal. Con el gravamen del 20 por ciento, que se aplica a los premios a partir de los 2.500 euros, quienes ganen los 400.000 ingresarán un importe de 320.500 euros.

El segundo premio asciende a 1,25 millones de euros por serie (125.000 euros al décimo) y el tercero es de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo). Hay también dos cuartos premios de 200.000 euros (20.000 euros al décimo) y ocho quintos de 60.000 euros (6.000 euros al décimo). También hay 1.794 premios de 100 euros. Por cada euro jugado, los acertantes del primer premio se llevarán 20.000 euros; los del segundo, 6.250 euros; los del tercero, 2.500 euros; los de los cuartos, 1.000 euros; y los de los quintos, 300 euros. El Gordo de la Lotería de Navidad 2016 se lo ha llevado el 66.513.

