Trump le niega la palabra a un periodista de la CNN: Â«No seas grosero, vosotros hacÃ©is noticias falsasÂ»

Muy esperada y muy tensa ha sido la primera rueda de prensa de Donald Trump como presidente electo de los Estados Unidos. 64 días después de su victoria, el empresario se ha reafirmado en alguno de sus planteamientos de campaña: el muro con México, el fin del «Obamacare»... y la mala relación con la prensa, a quien se ha referido en varias ocasiones.

Trump shutting down CNN reporter trying to ask a question: "Don’t be rude... you are fake news" pic.twitter.com/O4z3pPYdXp