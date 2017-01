Obama se despide de EE.UU.: Â«SÃ­, podemos. SÃ­, lo hicimosÂ»

El presidente de EEUU, Barack Obama, ha comenzado su discurso de despedida dando las gracias a todos sus compatriotas por haberle hecho un «mejor» mandatario y un «mejor hombre» durante estos últimos ocho años.

Obama fue recibido con una gran ovación en el centro de convenciones McCormick Place de Chicago, con capacidad para unas 20.000 personas, y fue interrumpido al comienzo de su discurso con gritos de «Four more years» («Cuatro años más»).

Barack Obama ha defendido que su país es hoy «un lugar mejor y más fuerte» que cuando él llegó al poder en 2009.

Obama ha atribuido esos avances a los esfuerzos del pueblo estadounidense que confió en su mensaje de esperanza y cambio hace ocho años. «Ustedes fueron el cambio», ha dicho Obama en su último discurso como presidente, pronunciado en Chicago, la ciudad donde dio el salto a la política.

Obama, además, ha presumido de que ninguna organización terrorista extranjera ha logrado ejecutar un atentado en el país durante sus ocho años en la Casa Blanca, y ha asegurado que el grupo yihadista Daesh «será destruido».

«Aunque Boston, Orlando o San Bernardino nos recuerdan lo peligrosa que puede ser la radicalización, nuestros agentes están más atentos y son más efectivos que nunca», ha afirmado.

En clave de despedida, ha pedido a todos sus compatriotas que crean en su propia capacidad de lograr el cambio, al prometerles que permanecerá a su lado, «como ciudadano», durante el resto de su vida.

«Yes, we can. Yes, we did« («Sí, podemos. Sí, lo hicimos»), ha dicho Obama al cerrar su discurso de despedida en el centro de convenciones McCormick Place de Chicago.