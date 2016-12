De Maizière, ministro del Interior de Alemania: «No se repetirá la Nochevieja de Colonia»

A punto de cumplirse el primer aniversario de los abusos sexuales a más de mil mujeres por parte de refugiados, el ministro de Interior alemán, Thomas de Maizière, ha garantizado este viernes en una entrevista que «no se repetirá la Nochevieja de Colonia». «Parto de la base que los responsables in situ han tomado este año medidas suficientes para que no se repitan los hechos», ha dicho, recordando que «en destacadas plazas de estaciones, como en la de la estación central de Colonia, se instalarán comisarías móviles de la policía federal para atender a ciudadanos y turistas».

Esa es solamente una de las medidas extraordinarias en este fin de año, azuzado además por el reciente atentado a un mercado navideño de Berlín. La policía federal alemana desplegará 3.000 agentes junto a las fuerzas de seguridad de cada estado federado y a eso se suman numerosas iniciativas de seguridad privada.

Como innovación, unos 60 refugiados han sido contratados por una de las empresas subsidiaras que se encargan de la seguridad esa noche. Aunque se trata de personas que carecen de formación convencional como vigilantes de seguridad, proceden del norte de África, de Siria y de Afganistán, lo que les permite reconocer de antemano situaciones ajenas a la cultura local y más difíciles de identificar para la policía alemana. La prensa local se ha quejado de que solamente se les haya exigido como requisito hablar alemán nivel medio y venir equipados con ropa de abrigo, así como una remuneración de 5 euros por hora, por debajo del salario mínimo alemán. En total son tres empresas que han debido informar a la inteligencia alemana sobre los 503 guardias de seguridad contratados.

Bares y discotecas han implementado, por su parte, un sistema de alerta al que cualquier mujer que se sienta incómoda o amenazada puede acudir al personal de portería, guardarropa o en la barra sin dar más explicación que la contraseña «¿Está Luisa aquí?». Esa pregunta, en teoría, pone en marcha un mecanismo de protección inmediata, aunque en una noche tradicionalmente de humor y alcohol

El jefe de la Policía de Colonia, Jürgen Matthies, ha diseñado un operativo de seguridad reforzado con un total de 1.500 agentes y adaptado a los nuevos peligros y ha asegurado que las autoridades actuarán «con contundencia» ante todo conato de violencia.

En Berlín, que acogerá un año más entre la Puerta de Brandeburgo y la Columna de la Victoria la mayor fiesta de Nochevieja de Alemania, se espera hasta un millón de personas y el concepto de seguridad ha sido reformado tras el atentado del 19 de diciembre. El portavoz de la Policía de Berlín, Thomas Neuendorf, ha informado sobre la instalación de barreras de hormigón de toneladas de peso que cierran el paso a vehículos en varios puntos el acceso al recinto y la policía contará con el apoyo de equipamiento pesado, como cañones de agua. Parte de los agentes portarán, además, subfusiles.

Además de la presencia policial, con 1.700 agentes, la fiesta de Berlín cuenta con 600 guardias de seguridad privada. El recinto cerrado con vallas cuenta con cámaras de videovigilancia que enviarán imágenes en tiempo real a las unidades operativas, mientras que los bomberos estarán presentes con dos estaciones temporales y seis puntos de emergencia.