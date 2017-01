El jefe de Inteligencia confirma que el informe ruso sobre Trump no pertenece a EE.UU.

James Clapper, el Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, se ha reunido con Donald Trump para valorar la información clasificada que este miércoles numerosos medios de comunicación hicieron pública y, además, han aprovechado su cita para hablar sobre la reunión entre las principales agencias de seguridad estadounidenses y el presidente electo en la que se abordó la cuestión de los ciberataques rusos durante las elecciones presidenciales.

Sobre el informe que Inteligencia podría poseer, en el que se incluirían detalles íntimos y financieros del presidente Trump, James Clapper ha asegurado que no cree que pertenezca a ninguna agencia estadounidense, ni que esta la haya filtrado. «Enfatizo en que este documento no es de la inteligencia de Estados Unidos y que no creo que su filtración provenga de ninguna agencia propia», ha asegurado.

Asimismo, el líder de la Inteligencia estadounidense ha mostrado su consternación y ha asegurado que tanto él, como Donald Trump, ven este tipo de filtraciones «corrosivas» como «una amenaza para la seguridad nacional».