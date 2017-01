Giro espectacular del cómico Beppe Grillo para salvar a la alcaldesa de Roma

El cómico Grillo, líder del populista Movimiento 5 Estrellas (M5E), queda desenmascarado definitivamente. Hasta ahora mantenía una doble moral: su bandera y su grito en las manifestaciones era «onestà, onestà» (honestidad). Era su manifiesto político. Beppe Grillo era inflexible: Si un político es indagado por la justicia, debe dimitir. Y Luigi Di Maggio, candidato in pectore del Movimiento a primer ministro, precisaba: «No soy a favor de la presunción de inocencia para los políticos. Si uno es indagado, debe dimitir a los cinco minutos. Es lo que piden los electores». Ahora Grillo ha dado un giro espectacular. Temiendo que a la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, le llegue un aviso de garantía de la magistratura, con la advertencia de que es indagada por varios escándalos en el Ayuntamiento de la capital, el cómico Grillo se saca de la manga un código ético de comportamiento: Hoy se vota en su blog una normativa en la que básicamente se afirma que si un político del M5E es indagado ya no debe dimitir de inmediato, sino que Grillo y sus asesores decidirán caso por caso.

Decide el capricho de Grillo

Se instaura así una especie de justicia paralela, en la que predomina la discrecionalidad y el capricho del jefe Grillo. El motivo es claro: Grillo no puede permitirse el perder la alcaldía de Roma, porque sería un tremendo fracaso para su Movimiento. Por ello en caso de aviso de garantía a Virginia Raggi (en algunos medios se prevé que puede llegar en este mes), Grillo no le pediría su dimisión, como era la práctica habitual, sino que la salvaría, hasta que la justicia complete su investigación y decida si la alcaldesa es o no es inculpada.

Aparte de otros graves errores de Virginia Raggi, el aviso de garantía de la magistratura le podría llegar por «abuso de poder» por nombrar y mantener contra viento y marea en su cargo de jefe de personal a Raffaele Marra, su brazo derecho, un siniestro personaje detenido en diciembre por corrupción, al aceptar favores económicos, incluida la venta con gran descuento de un apartamento, del constructor Sergio Scarpellini, también detenido.

Fracaso estriposo en Roma

El desastre de la administración de la alcaldesa Raggi en Roma, a los seis meses de ganar las elecciones, está a la vista diariamente: la capital sigue con el caos de transportes, sus calles sucias y abandonadas, con vendedores abusivos en todas partes y, para colmo, el presupuesto del ayuntamiento ha sido rechazado por el

órgano de revisión económica, cosa que no había sucedido nunca. La última de las pruebas catastróficas de la alcaldesa ha sido su gestión de las fiestas navideñas, con la Nochevieja más triste de los últimos cien años.

Ahora, para salvar a Raggi, y evitar el caos que se produciría en el M5E, Grillo hace un nuevo salto mortal inventándose el código ético. Lo que pone en evidencia que el Movimiento 5 Estrellas ha perdido su «virginidad» y no existe en absoluto la pretendida superioridad moral frente al resto de las fuerzas políticas. El M5E demuestra ser un partido más.