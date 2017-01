Detenida una adolescente en Reino Unido tras la muerte de una niÃ±a de 7 aÃ±os

Una adolescente de quince años de edad ha sido arrestada tras la muerte de una niña de siete años en York, en el norte de Inglaterra, según ha informado la Policía de esta localidad en un comunicado.

La niña de siete años ha sido encontrada herida grave cerca de una vivienda en la calle Alness Drive, en la zona de Woodthorpe, en York. La pequeña ha sido trasladada de urgencia a un hospital pero ha muerto poco después por la gravedad de las heridas sufridas, según ha contado la BBC.

La Policía del norte del condado de York ha dicho que la adolescente ha quedado bajo custodia policial y que está siendo interrogada.

Un portavoz policial ha explicado que la niña fue encontrada por los agentes tras recibir una llamada el lunes a las 16.30 horas y que se están investigando las circunstancias de su muerte.

Difficult late shift for all York staff with tragic death of a 7 year old. Thoughts go out to family members. https://t.co/EckZK3CyQe