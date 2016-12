Bruselas pide vigilar a quienes viajen con mÃ¡s de 10.000 euros

La Comisión Europea intenta transmitir la idea de que puede ser útil en la prevención del terrorismo, y después del atentado contra un mercado navideño en Berlín ha aprobado una nueva propuesta de reforma legislativa para tratar de impedir la financiación de organizaciones terroristas y reforzar el control de identidades en las fronteras exteriores.

La propuesta fue presentada por tres comisarios, los responsables de Interior e Inmigración, Dimitris Avramópulos, de Seguridad, Julian King, y de Justicia, Vera Jourová. En lo esencial, propone que se aumenten los controles para detectar a los viajeros que entren o salgan de la UE con más de 10.000 euros en efectivo, o menos si se sospecha que están involucrados en actividades terroristas. Para ello se pide que se aumente el intercambio de información entre las autoridades de los distintos países.

La Comisión propone también reforzar el Sistema de Información Schengen (SIS), la base de datos más utilizada en la gestión de las fronteras en la Unión Europea y que no ha podido impedir hasta ahora que alguno de los autores de los atentados de Bruselas entrase en la UE sin ser interpelados por la policía a su regreso de Siria. Avramópulos aseguró que en el último año se ha avanzado mucho en este campo, e hizo hincapié en la importancia de una mejor gestión de las fronteras externas . «En el futuro –aseguró– no se perderá nunca ningún dato de potenciales terroristas o de inmigrantes irregulares en nuestras fronteras exteriores». Para ello propuso que se cree una nueva categoría de «personas desconocidas en busca», que ahora no existe.

Propone también perfilar la «descripción SIS» para casos de terrorismo y con tal fin se invertirá en la utilización de técnicas modernas que combinan imágenes faciales e impresiones de las palmas de las manos de las personas que entren en el espacio Schengen.

Todas estas medidas deben ser aprobadas por el Consejo, donde están representados los gobiernos de los países miembros y por el Parlamento Europeo, antes de entrar en vigor, lo que significa que su tramitación puede llevar meses. Sin embargo, en casos como estos los ministros de Interior pueden acelerar los trámites, teniendo en cuenta la inquietud suscitada entre los europeos por el terrorismo.