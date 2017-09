Bodegueros de Sanlúcar constituyen la Mesa de la Manzanilla

El Palacio de los Infantes de Orleans y Borbón, sede del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, ha sido escenario de la constitución de la Mesa de la Manzanilla, una comisión específica para el tratamiento de cuestiones que afecten específicamente a la D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda.

La convocatoria ha sido realizada por el vocal de la Manzanilla en el Pleno del Consejo Regulador de Jerez y Manzanilla, el director general de Bodegas Barbadillo,Víctor Vélez, tras varias reuniones junto a la Asociación Profesional de Bodegas Artesanas de Sanlúcar y a la bodega sanluqueña Delgado Zuleta. Han acudido Fermín Hidalgo de Bodegas Hidalgo-La Gitana, Francisco Yuste de Bodegas Yuste, Aurora Yuste de Herederos de Argüeso, Jorge Pascual de Delgado Zuleta, Santiago González de Bodegas Elías González, José Luis Barrero de Bodegas Sánchez Ayala, Ignacio Hidalgo de Bodegas La Cigarrera, José Miguel Carbajo de Bodegas y Viñedos Carbajo Ruiz, Juan Miguel Piñero de Bodegas Juan Piñero, José Carlos Guillén de Bodegas Portales Pérez, Antonio Palacios de COVISAN, Juan Juez de Cooperativa Virgen de La Caridad, Claudio Arañó Hidalgo de Barbadillo, José Gómez Villegas de la Asociación de Bodegas Artesanas junto a Gabriel Raya.

Como invitados a tan importante cita han asistido tanto el alcalde de Sanlúcar de Barrameda, Víctor Mora, como José Manuel Miranda, Delegado Territorial de Agricultura en Cádiz de la Consejería de Agricultura, en representación de la Junta de Andalucía.

Según los organizadores, durante el acto ha quedado patente la “unión de un sector estratégico de enorme importancia para Sanlúcar y la vitivinicultura andaluza, en la defensa de la Denominación de Origen Manzanilla, vino exclusivo de la ciudad sanluqueña y de donde deben surgir las propuestas que afectan a su presente e influirán en su futuro”.

Las Bodegas protagonistas de la iniciativa han mostrado su firme voluntad de cumplir en todo momento las determinaciones del Reglamento, así como del Pliego de Condiciones de la D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, como bodegas inscritas dentro del Consejo Regulador de Jerez y Manzanilla.

La decisión de constituir esta Mesa de Diálogo fuera de la sede de dicho Consejo Regulador y sin el amparo inicial de este, donde ya se solicitó durante el último Pleno del pasado mes de julio, no impide que desde la entidad constituida se haya acordado dar traslado de la creación de esta Comisión al Sr. Presidente del Consejo Regulador de las D.O. Jerez-Xérès-Sherry, D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y D.O. Vinagre de Jerez, al objeto de que la misma pueda ser regularizada y convalidada en el seno de dicho Consejo.

Por decisión de la Mesa constituida, todos los acuerdos en interés de la Manzanilla que se adopten en cada reunión serán elevados al Consejo Regulador, a través del único vocal que tiene la Manzanilla de entre los veinte que componen el Pleno del Consejo, en la primera reunión que este celebre posterior a cada Mesa, para su conocimiento y, en su caso, aprobación.