Barbadillo concede su mayor reconocimiento a los embajadores de la Manzanilla

El Salón Don Benigno de Bodegas Barbadillo vuelve a abrir sus puertas un año más acogiendo el solemne acto del Capítulo de la Orden de la Solear. Una cita anual imprescindible para las bodegas en la que se celebra el ingreso de los nuevos Caballeros y Damas y se rinde tributo a Solear.

Desde escritores a hosteleros, pasando por toreros y prescriptores, perfiles de diversa índole, con un denominador común, haber contribuido al conocimiento y difusión de un vino universal: la manzanilla. Desde que en 1827 una bota marcada con el nombre de manzanilla salió con destino Filadelfia, la bodega ha dejado patente el nombre de Sanlúcar de Barrameda a lo largo de los diferentes lugares donde sus vinos han viajado. Labor que cada año gana más aliados con el nombramiento de las Damas y Caballeros de la Orden de la Solear, embajadores de excepción para la manzanilla.

Juramento y nombramiento de personalidades

El acto dirigido por José Jurado, presidente de la Orden de la Solear, ha continuado con la lectura del juramento que desde 1979 se lleva haciendo y que iniciaron Antonio Pedro Barbadillo Romero y Juan Carlos Barbadillo Argüeso: “En Bodegas Barbadillo, y en el Claustro de la Orden, presto juramento y digo que la Solear será mi manzanilla y mi vino, que no habrá otro en mi mesa, ni otro daré a mis amigos. Si no cumplo mi promesa, me lo demanden mis hijos, y donde quiera que vaya tenga el agua por castigo”.

A continuación se ha firmado dicho juramento donde han sido nombrados los nuevos Caballeros y Damas: Grupo Abades Hostelería, Restauración y Turismo; Hermanos Areñas Arquelaldas, Distribuidor bodegas Barbadillo en Granada; José F. Blanco Trujillo, Propietario del restaurante Blanco Cerrillo (Sevilla); Agustín Bravo, periodista de la cadena COPE; ]Manuel Calleja Caballero, Inspector Jefe de Policía; Jordi Évole Requena, periodista y presentador de ‘Salvados’ (Sexta TV); José Monforte, periodista y crítico gastronómico; José Moreno Romero, Director Lambuzo (Madrid); José Vázquez Gorrel, Directivo Altamira Asset Management

Historia, tradición y un legado intacto

Barbadillo ha participado de manera decisiva desde sus comienzos en 1821 en el desarrollo de la Manzanilla como vino universal. Será en 1827 cuando aparecerá la denominación “Manzanilla”, concretamente en una de las botas que se envió a Filadelfia (EEUU). Su éxito fue tal que así nació “La Pastora” y años después aparecería la “reina” de la Manzanillas, “Solear”, que en palabras de Manuel Barbadillo Rodríguez, reconocido en su tiempo como el escritor y apodado bodeguero ilustrado, es “añeja y fina gracias a su doble saca anual”. El recorrido que tendría Solear por las distintas bodegas del barrio bajo y alto de Sanlúcar en su proceso de crianza, la diferenciaría del resto de manzanillas del momento.

Hoy, sigue siendo un vino de gran complejidad y elegancia, de larga crianza biológica, con delicado cuidado y paciencia ofrece la plenitud de una manzanilla con 6 años bajo velo de flor. Una calidad que acaba de ser reconocida con una Medalla de Oro en el prestigioso certamen británico International Wine Spirit Competition 2017 (IWSC).

1979 – 2017: Orden de la Solear

Sería el año 1979 el punto de inicio para que destacados miembros de la familia Barbadillo pusieran en marcha la primera edición de la Orden de la Solear. Cuyo fin era el de crear una agrupación de amigos en la que se fundieran representantes de todas las procedencias sociales, recuperando así la imagen de una Andalucía romántica, en la que la manzanilla era la bebida que daba sentido y unía a los pueblos en sus fiestas más señaladas.

La célebre Orden de la Solear, la integran escritores como Felipe Benítez Reyes, José Manuel Caballero Bonald o Alberto Ramos Santana; toreros como Padilla o Jesulín; cantantes como David de María, Gala Évora, José Mercé o Pasión Vega; actores y actrices como María Galiana o Juan Echanove, humoristas como Pepe Da Rosa o César Cadaval; personajes de la relevancia de la Princesa Beatriz de Orleans o Imelda Moreno, Marquesa de Poza y Presidenta de la Asociación Gastronómica Española o críticos gastronómicos, enológicos y representantes del periodismo como Enrique Calduch, Paz Ivison, Isabel Mijares o Carlos Spínola, entre otras personalidades del mundo del arte y la cultura.