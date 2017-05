El renovado estilo del vino de Jerez: los diseños más originales

El peso de una tradición centenaria marca el carácter de los vinos del Marco de Jerez. Tras años de crisis, estos vinos vuelven a estar de moda, y a recibir premios internacionales que los colocan en el mapa como uno de los vinos más apreciados del mundo y los mejores generosos.

El futuro es el público más joven. Por ello, muchas bodegas han arriesgado con una estética más fresca y transgresora en sus diseños. Una ruptura que se traduce en etiquetas con colores vivos, geometrías imposibles o líneas minimalistas. Lo que envuelven, eso sí, es fruto del paso del tiempo y de la historia. Eso no cambia. Estas son algunas de las etiquetas y botellas de vinos de Jerez y Sanlúcar más innovadoras.

Yodo de Lustau

Salicornia, peces y motivos marinos, son los que predominan en la etiqueta del fino en rama Yodo, una marca que nació hace casi un año de la colaboración entre Aponiente y Bodegas Lustau. Una época que demandaba un diseño como el que realizó el diseñador Andi Rivas para el primer vino de Yodo, en tonos verdosos y estilo vintage. La caja también presenta un original formato, en madera pintada de blanco, y la botella, transparente, algo poco usual en los vinos generosos. Repitieron osadía con el amontillado en rama.

Manzanilla Micaela, de Bodegas Barón

La marca Micaela lleva décadas en las bodegas Barón de Sanlúcar de Barrameda, una bodega con más de 400 años de historia. Con los nuevos tiempos, han pasado de una primitiva etiqueta a uno de los diseños más bonitos y coloridos de los que destacan en los estantes de las vinotecas. Los motivos florales llenan el espacio, con contrastes de tonos verdes, amarillos, rojos y rosas. La cápsula continúa en la misma línea, aunque con la ilustración floral en blanco y fondo negro. El amontillado, el cream y el palo cortado de la misma bodega, utilizan el mismo diseño con algunos cambios.

Unusual Sherries, de Romate

La Gama Unusual Sherries de Romate, se ha lanzado de lleno a la innovación. Esta selección de vinos ‘inusuales’, tiene unos nombres igualmente insólitos: Mírame cuando te hablo (pale cream), Voy a Perderme (Pedro Ximénez) y ¿Fuego? No, Thanks (medium sherry). En la etiqueta, , van acompañados de una ilustración, obra de Lore Vigil-Escalera, acorde con la frase que les da nombre. La forma de la botella, más estilizada y el formato de un formato de la etiqueta, recuerda al diseño que se utiliza para los vinos tranquilos.

Old & Plus, de Sánchez Romate

La bodega jerezana vuelve a sorprender con las botellas de la selección de vinos VORS (Very Old Rare Sherry), una denominación que avala más de treinta años de vejez. Un vino tan especial debe ir acompañado de un formato que también lo sea. Las botellas de Old & Plus toman como referencia los ‘ship’s decanter’, los decantadores utilizados por la Marina Real británica en el siglo XVII. El motivo de su inusual forma es que una base más ancha resiste a los movimientos del barco. Toda una joya por dentro y por fuera.

Gama VORS de Hidalgo La Gitana

Los VORS Amontillado Napoleón, Palo Cortado Wellington y Pedro Ximénez de Bodegas Hidalgo-La Gitana reciben nombres históricos y se presentan como algo diferente. Su etiqueta se sitúa en la parte superior, y sus dimensiones son las justas para mostrar los datos del vino. De nuevo, se impone la moda de las botellas transparentes, que muestran el color del vino. Como curiosidad, el fondo de la botella, o ‘culo’, no es convexo como es habitual, sino plano.

Manzanilla Entusiástico, de Delgado Zuleta

La primera manzanilla ecológica del mercado tenía que tener también una imagen y detalles que lo diferenciarán del resto. Así lo decidieron en la bodega Delgado Zuleta para Entusiástico. Un nombre en masculino, poco frecuente en las manzanillas, es el primer elemento diferenciador. Su etiqueta, diseño de la empresa sanluqueña El Gatonauta, refleja una escena campestre en una ilustración. El colorido de la cápsula, y una botella transparente, cierra un diseño muy llamativo y alegre.

Manzanilla Pasada en Rama Xixarito, de Bodegas Barón

Esta etiqueta diseñada por Estudio Macoma cuenta la historia del antiguo propietario de la bodega, José Rodríguez Jiménez, apodado ‘Xíxaro’, por ser los huevos con chícharos una de sus comidas más habituales en la infancia. En ella se incluye una dedicatoria por ser “precursor de las nuevas Bodegas Barón” y un poema. La ilustración es un repaso por su vida, presidida por un elefante, su animal preferido, cuyo ojo está copiado del suyo, al igual que la mano que sostiene un catavinos. Incluyen algunas escenas de su vida, como en la que aparece disfrazado de escocés junto a su mujer Mercedes. Lo completan detalles que evocan a bodegas y a Sanlúcar: un langostino, goletas, la virgen del Rocio… La apuesta de la bodega sanluqueña por una imagen tan atrevida les costó algunas críticas al principio, pero son muchos los que ahora imitan el estilo de sus etiquetas.

Gama Antique de Bodegas Fernando de Castilla

Sobriedad y elegancia definen a las botellas de la gama de vinos viejos de la bodega jerezana. Su etiqueta tan solo se destaca una letra, la que corresponde con la inicial del tipo de vino (fino, amontillado, palo cortado, oloroso y Pedro Ximénez). Colores neutros en una botella transparente gracias al cual se puede apreciar el diferente grado de oxidación y densidad de las distintas variedades.