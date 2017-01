Los glotones son legión. Los cocinillas se reproducen sin cesar. Los gourmands vienen a ser un grupo creciente aunque les gusta pensar que son pocos y exclusivos. Si tantos son, se trata de adaptar los Reyes Magos a gusto del consumidor, del receptor. Se trata de darle una alegría a los que valoran un buen vino, una buena experiencia gastronómica, algún objeto ligado al disfrute y conocimiento del vino. Las empresas, los comercios de Cádiz detectaron hace mucho esta creciente tendencia y tratan de adaptar su oferta. En los escaparates, en las páginas web, en las cartas de restaurantes y vinotecas hay cada vez más opciones para regalar. Aquí van unas cuantas sugerencias, unas pocas entre centenares, ojalá sirvan para animar a alguien a buscar el obsequio que más le guste al glotón, al cocinillas y al gourmand.

Gafas de sol hechas con botas de vino de Jerez

Recomendadas para aquellos cuya pasión por el vino les impide ya sorprenderse con el regalo de botellas raras o de un estuche vistoso de edición limitada. Los cristales de las gafas de sol Pantai están montados sobre una estructura de madera de barrica en las que se han criado jereces. Su fabricación es artesanal y tiene variantes llamadas ‘Pedro Ximénez’ o ‘Sherry’. Sin duda el regalo definitivo para un amante del vino, para un sherrylover.

Experiencia gastronómica en Aponiente

En estas fechas tiene que ser una promesa de regalo para disfrutar en primavera. La tripulación de Aponiente, con Ángel León a la cabeza, ha cerrado temporada para volver con nuevos aires marineros el 15 de marzo de 2017. Aún así, a partir del 1 de marzo volverán a activar su web y en ella hay un apartado que permite regalar una de sus experiencias gastronómicas. No es un regalo que se pueda palpar pero la promesa de visitar un dos estrellas Michelin, aunque sea dentro de tres meses, resulta imponente. Dicen los sabios que la espera, la víspera, es más hermosa que la fiesta.

Vino&libros, Baco&La Clandestina, maridaje perfecto

Dos de los pequeños comercios con más encanto del centro de Cádiz, Baco Vinos y La Clandestina Librería-Café, han cerrado una alianza. No es electoral, es sensorial y editorial. Se trata de unir novelas o libros sobre vinos con una botella en una caja de bella presentación que incluye un pergamino con otras sugerencias (en qué momento, lugar o con qué música disfrutar caldo y letras). Dos universos que se funden creando la experiencia perfecta. Libro y vino, literatura y gastronomía. Hay cuatro estuches, diferentes, van de los 38 a los 55 euros. Este último, por citar un ejemplo, enlaza una trilogía de Murakami con vino Blancaluz. Se pueden adquirir las cajas en cualquier de las dos tiendas, separadas apenas por diez metros en la calle Cardenal Zapata (entorno plaza San Agustín) de la capital gaditana.

Productos asiáticos de Distrito 798

La cultura asiática, en general, y su gastronomía tienen muchos adeptos, cada vez más. Los que no se puedan permitir un viaje a Japón pueden simular una velada con productos de origen nipón. Se pueden encontrar en la tienda Distrito 798 de la calle Feduchy, regentada por los dueños del delicioso restaurante La Candela: Carmen Adán y Victor Piñero. Disponen de ingredientes, aderezos, aperitivos y bebidas con nombre impronunciable además de bonitos sets de menaje para sushi y otras delicias similares. Si es ‘gastrofriki’, le va a gustar lo que le compres aquí.

Visita a una bodega de tintos gaditanos

Las bodegas dedicadas a la producción de vinos tranquilos se han multiplicado en los últimos años. Combinan la modernidad de su equipamiento y la integración con los usos tradicionales y el paisaje gaditano que merece la pena conocer. Regalar una visita a bodegas como Luis Pérez en Jerez o Huerta Albalá en Arcos permite conocer de cerca el mundo del vino, su historia, su proceso de elaboración, además de catar alguno de sus caldos en un entorno privilegiado.

Cursos y talleres en Espacio Décimo Arte

El Espacio Décimo Arte de Sanlúcar está dedicado a cursos y experiencias gastronómicas. En su sede y a través de una completa web (espaciodecimoarte.com) propone uno de los más amplios y sorprendentes surtidos de cursos gastronómicos en la provincia, desde iniciación para niños hasta especialización en lo más variado: arroces, verduras, cocina creativa, sushi, gintónics… Todas las alternativas se pueden obtener con bonos-regalo para estas fiestas, para mayores y pequeños. Las instalaciones son espectaculares y la oferta incluye rarezas anecdóticas como un taller con Virginia Naranjo, ganadora jerezana de Masterchef 4.