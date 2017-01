‘¿Las algas se comen?’ recibe el premio nacional Gourmand World Cookbook Awards

El jurado de los prestigiosos premios Gourmand World Cookbook Awards ha proclamado a la obra ‘¿Las algas se comen? un periplo por la biología, la historia, las curiosidades y la gastronomía’ como ganadora de España en la categoría de Instituciones de salud y Nutrición. El libro recoge la experiencia de más de 25 años en investigación y docencia del profesorado de la Universidad de Cádiz en aspectos de biología y ecología de estos organismos marinos. Además, recopila 36 recetas, bajo la coordinación de Ángel León, con las que han colaborado 17 grandes chefs del ámbito internacional. La monografía de la colección CEI·Mar está nominada a mejor libro del mundo en este certamen internacional. Este reconocimiento llega días después de darse a conocer la creación del proyecto ‘Algae For Healthy World’ (AFHW), que cuenta con la coordinación técnica de la Universidad de Cádiz, el patrocinio de Endesa y la participación de un consorcio de empresas entre las que se encuentra Mar Cristal Marilum, propiedad del chef de Aponiente.

Estos premios, considerados como los Óscar de la gastronomía, fueron fundados en 1995 por Eduard Cointreau, heredero de las conocidas familias Cointreau (licor), y Frapin, y Remy Martin (coñacs), inspirándose en los juegos olímpicos y su espíritu. Con ellos, se rinde tributo a las mejores obras impresas, digitales o televisivas sobre gastronomía de las aproximadamente 26.000 que se publican anualmente en más de 200 países. Se trata de una competición por etapas: tras darse a conocer los ganadores por países en cada una de las categorías, se hace público un listado con todos aquellos países y títulos nominados que optan a la gran final en cada una de las categorías para conseguir la ansiada proclamación de ‘The best of the world’.

Esta gran final suele celebrarse cada año en una localidad distinta con tradición gastronómica. La edición de 2017, en la que participará esta publicación de la UCA, se celebrará durante los días 27 y 28 de mayo en Yantai (China). En la edición de 2016 concurrieron 209 países, de los que más de un centenar recibieron nominación en alguna de las 89 categorías a las que se presentaron 766 finalistas. Entre los ganadores españoles, de distintas modalidades en ediciones anteriores, destacan: El Bulli (2002), Andoni Luis Aduriz (2003), Fundación Dieta Mediterránea (2006, 2007), Quique Dacosta (2008), Alber Adrià (2008), Juan Mari Arzak (2009), David de Jorge (2010) o Angelita Alfaro (2016).

El libro ¿Las algas se comen? forma parte de la colección de monografías CEI·Mar y fue publicado por la editorial UCA en julio de 2016. Los autores de la obra son investigadores del departamento de Biología de la UCA (José Lucas Pérez Lloréns, Ignacio Hernández Carrero, Juan José Vergara Oñate y Fernando G. Brun Murillo), junto con Ángel León, y con ilustraciones de Vanessa González Ortiz.

Sus autores han explicado que es “único” no solo por las ilustraciones, fotografías y curiosidades que presenta, muchas extraídas de antiguos libros de ciencia o naturaleza, sino también porque recopila una treintena de recetas de más de una quincena de prestigiosos profesionales internacionales (que entre todos suman casi medio centenar de estrellas Michelin) y que constituye un colofón de oro – sin precedentes – a esta obra resultado de la “fusión” entre un grupo de científicos y un reconocido chef.