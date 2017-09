La Caleta, testigo del encuentro de cinco estrellas Michelin y un nuevo plato para Aponiente

Las mejores ideas surgen en los lugares más inesperados. Algo así le sucedió al cocinero Ángel León, capitán del restaurante Aponiente (**) de El Puerto de Santa María el pasado 18 de septiembre, cuando pudo poner en práctica una nueva receta para la próxima temporada del galardonado restaurante.



El entorno y la compañía se prestaba a grandes cosas. Pasó en el castillo de San Sebastián, enclave que fue testigo de una reunión de cocineros andaluces de élite. Además del Chef del Mar, acudieron Paco Morales (Noor *, Córdoba), Dani García (Dani García **, Marbella) y Toshio Tsutsui y Álvaro Arbeloa chefs del restaurante japonés marbellí Ta-Kumi. Nada menos que cinco estrellas Michelin que miraban a la playa de La Caleta ataviados con sus chaquetillas. Estaban acompañados, entre otros, por Fernando Huidobro, presidente de la Academia Andaluza de Gastronomía; el actor Juan Echanove, apasionado de las tierras gaditanas y que lució una reivindicativa camiseta; y el autor de Carnaval y locutor de radio, José Guerrero, el ‘Yuyu’.



Como no podía ser de otra manera, la gastronomía fue la protagonista, tal y como desvelan las fotografías que los asistentes han colgado en las redes sociales. Lo más llamativo fue sin duda el asado marino que preparó Ángel León, fruto de un “juego entre amigos”. Según explica en la foto de su cuenta de Twitter, para la ocasión preparó un pecho y cabeza de atunarro, glaseado con ajo asado y perejil. El pescado habría estado doce días reposando en antecámara “para concentrar más el sabor”, como apunta el chef de Aponiente. Añadió que, si bien no “ha descubierto nada” nuevo, el resultado ha resultado un disfrute: ” Me volví loco al probarlo”. El plato podría formar parte del menú de 2018 de Aponiente.

Jugando con amigos ..

Nacieron , asados marinos en @Aponiente 2018

Pecho y cabeza de atunarro (12 días )glaseado con ajo asado y perejil pic.twitter.com/WMHNWZFBBw — Ángel León . (@chefdelmar) 22 de septiembre de 2017



No sólo la comida debió ser un motivo para recordar la jornada. Las vistas conquistaron a los chefs invitados, que coincidían al publicar fotos con halagos a la ciudad. Por si fuera poco, contarón con la actuación de La Eternidad, la última comparsa de Antonio Martínez Ares.