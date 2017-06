Cádiz, la manteca colorá de la cocina de este verano

Algas, chicharrones, langostinos, papas… Cádiz destapa los sabores y olores de su tierra y los aliña con la chispa de su gente en Canal Cocina.

«El levante nos ha acompañado durante la grabación de los 22 capítulos», explica José Fuentes. El cocinero y a la sazón presentador de la serie reconoce que han tenido que resguardarse en las calas de Roche para esquivar al casi omnipresente viento del este que ha querido dejar su impronta en la serie que se estrenará en Canal Cocina el próximo 3 de julio. Nada extraño cuando el programa se llama ‘Aires de Cádiz‘

El chef madrileño, afincado en Cádiz, dirige el restaurante Trasteo en Zahara de los Atunes y desde hace algo más de un año también el restaurante Kulto en Madrid. José se descubre ante las singularidades de los productos gaditanos y, no solo se quita el sombrero si no que se descalza literalmente: «He cocinado sin zapatos, con los pies en la arena y junto al mar». En sus recetas, atún de almadraba, langostinos, pescado de estero, vinagre y el brandy de Jerez, quesos y carne de retinto se unen a otros productos igualmente valiosos pero no tan conocidos como las algas, los chicharrones, las patatas de Sanlúcar, la miel de la Sierra de Cádiz. los piñones de Puerto Real y manteca colorá de Vejer. «Los protagonistas de ‘Aires de Cádiz’ son sus productos de la provincia y sus gentes», reconoce el cocinero. Cada programa mostrará la elaboración de dos recetas y antes de cada plato se emitirá un reportaje sobre el producto protagonista de la receta.

El proyecto de Canal Cocina surge «porque la gastronomía es uno de los reclamos estratégicos que el Patronato y la Diputación de Cádiz están utilizando en 2017 para atraer turistas y para fomentar una imagen de la provincia asociada al disfrute de la vida a través de la gastronomía», ha explicado el diputado de Desarrollo Económico Jaime Armario.

La subdirectora de Canal Cocina, Sara Buelga, ha corroborado que el interés por reflejar la gastronomía gaditana ha sido mutuo «Nosotros teníamos muchísimas ganas de hacer una serie sobre Cádiz cuando el Patronato nos lo planteó y el resultado ha sido espectacular. Cádiz va a estar todo el verano en el canal».

«Cádiz a pedir de boca»

La gastronomía sigue siendo uno de los pilares fundamentales para la promoción turística de la provincia en 2017. Este segmento que es capaz de atraer clientes todo el año. «Desde el Patronato y desde la Diputación tenemos como objetivo promover los productos de la tierra, la economía de proximidad, el apoyo a los productores locales y la slow food, en línea con un turista que busca integrarse en el destino y conocer la cultura local, que es precisamente una de las tendencias que más está creciendo en el sector turístico. Queremos que el público conozca nuevas escenarios, nuevos sabores y viaje al interior de la provincia y venga en cualquier época del año. Y ahí el Canal Cocina va a realizar un trabajo magnífico, contribuyendo a descubrir una extraordinaria gama de productos, de sensaciones y de paisajes de la provincia de Cádiz».

Con la campaña ‘Cádiz a pedir de boca’ se han organizado varias talleres y presentaciones en Fitur y se ha acudido por primera vez al Salón de Gourmets de Madrid. En concreto, la grabación de la serie de Canal Cocina forma parte del Plan de Acción del Patronato y de las acciones especiales en convenio con la Junta de Andalucía, que cuentan, según el caso, con financiación de la Diputación o de la empresa pública Turismo Andaluz.