El restaurante Universo Santi, atendido por personas con discapacidad, abre este viernes

El Restaurante Universo Santi, promovido por la entidad sin ánimo de lucro Fundación Universo Accesible y que cuenta con el objetivo de ser un espacio en el que se dan la mano la mejor cocina de producto y la integración de la discapacidad, abrirá sus puertas este viernes en Jerez de la Frontera.

Cabe recordar que Universo Santi se ubica en la finca El Altillo, un pulmón verde de 70.000 metros cuadrados en pleno casco urbano de Jerez. Se trata de una finca que era una viña hasta que Manuel María González, fundador de la Bodega Gonzalez Byass, lo convirtió en un recreo en la segunda mitad del siglo XIX, reformando la casa y convirtiendo la tierra de labor en un hermoso parque.

Universo Santi pretende convertirse en un referente culinario de alta cocina en España, ya que, como avanzó en la presentación Abel Valverde, uno de los mejores jefes de sala de España y director del proyecto gastronómico, “será el único restaurante con las recetas que dieron fama a Can Fabes, además de una carta con sello propio”.

La plantilla, compuesta al cien por cien por personas con discapacidad, realizarán labores de atención al público y servicios dentro del restaurante, y han sido seleccionadas entre miles de candidatos por la Fundación ONCE, Fundación Cruzcampo y Fundación DKV Integralia, convirtiéndose en el único restaurante del mundo de alta cocina con la totalidad de la plantilla compuesta por personas con diversidad funcional.

Cada uno de los alumnos cuenta con una historia de superación y una lucha por delante. Todos agradecen la oportunidad que se les ha dado, pues la mayoría de ellos contará con un contrato de formación durante tres años, de los que seis horas serán de trabajo y dos de formación. El objetivo no es solo la formación, sino la integración y la continuidad en la vida laboral.

Además, cuenta con el aval de la viuda de Santi Santamaría, Angels Serra, que ha afirmado que “Santi estaría muy contento. Si estuviera aquí, habría dicho sí al momento a este proyecto y se hubiera implicado, porque Santi era una persona que le gustaban todos estos proyectos, era una persona muy sociable”.

Cabe recordar que una treintena de empresas e instituciones avalan el proyecto Universo Santi. Así, colaboran como patrocinadores, además de la Fundación Universo Accesible, la Fundación Cajasol, Obra Social la Caixa, Fundación ONCE, Fundación Cruzcampo, Fundación DKV Integralia, Calidad Pascual, Fundación González Byass, Pepsi, Fundación Orange, Sabores Almería, Covap, Migasa, Riversa, Azero, Dimasa, Montesierra, Rotary Club Jerez, Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Ayuntamiento de Jerez, Fundación Plant for the Planet, Grupo BC, Renovatio, Ruca y Disegna.