‘World Cheese Awards’ premia a los quesos gaditanos con 19 medallas

El certamen internacional de quesos World Cheese Awards ha seleccionado entre sus ganadores de la edición de este año un total de 19 quesos de la provincia de Cádiz. El concurso, organizado por The Guild of Fine Food, y celebrado en Tobacco Dock, Londres el pasado fin de semana, ha recibido 3.001 muestras de queso procedentes de todo el mundo. Cada una de ellas ha sido evaluada por un jurado formado por unos 250 profesionales del sector mediante una cata a ciegas. Villaluenga, Grazalema, El Bosque Jerez, Alcalá de los Gazules, San José del Valle, y Villamartín son las localidades de las queserías que han obtenido tres medalla de oro, cinco de plata y once bronce en las diferentes categorías.

En esta ocasión, una de las marcas mejor paradas del concurso ha sido Pajarete, que ha conseguido dos medallas de oro por su queso al pimentón de cabra payoya y al queso curado de cabra y oveja. El emborrado de oveja se ha hecho merecedor de la distinción de plata, mientras que el Gran Reserva de oveja y la variedad de queso en manteca de oveja, han obtenido bronces en sus respectivas categorías.

Payoyo también ha destacado con seis premios, uno de ellos medallas de oro a su Payoyo de Oveja Tierno. Obtuvieron plata por su Payoyo de cabra curado al salvado, y bronces por los quesos de cabra curado; de cabra curado al pimentón; de cabra tierno y mezcla de cabra y oveja curado.

La quesería artesanal El Bosqueño se ha alzado con dos medallas de plata por su queso emborrado de oveja (el tercer mejor queso del mundo según el mismo certamen en 2016) y por el de cabra payoya en especias aromáticas. A este palmarés suma un bronce a la especialidad de cabra payoya en manteca ibérica. De nuevo, el queso azul hecho en San José del Valle, Andazul, gana un reconocimiento en forma de medalla de plata. Un queso que desde su aparición ha obtenido buenas críticas de expertos y de consumidores.

Por su parte, El Gazul ha obtenido dos medallas de bronce en el queso curado en aceite de oliva y en el Queso Curado Ecológico al Pimentón de Montes de Alcalá. Esta línea ecológica ha sido ampliamente galardonada en certámenes internacionales como el BioCaseus 2017 y el III Concurso Internacional de Queso de Cabra.

La quesería Montealva, con su queso semicurado de cabra payoya, y quesería La Pastora de Grazalema, con su queso curado de cabra, añaden dos bronces más al listado de premios de la provincia de Cádiz en el World Cheese Awards 2017-2018. El certamen ha otorgado el máximo galardón al queso inglés Cornish Kern.