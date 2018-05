Concurso internacional de coctelería con vinos de Jerez

Durante la jornada de este miércoles 9 de mayo las bodegas González Byass acogen la Gran Final del Tio Pepe Challenge, un concurso internacional de coctelería elaborada con Vinos de Jerez que reúne cada año a más de 400 profesionales.

Se trata de una oportunidad única para bartenders de todo el mundo de descubrir, de la mano de grandes expertos, las infinitas posibilidades de los vinos de Jerez y de demostrar su creatividad en la elaboración de cócteles con Sherry.

Durante la final internacional los aspirantes deberán demostrar su talento enfrentándose a tres pruebas en las que serán valorados por un importante plantel de expertos entre los que se encuentran algunos de los ganadores de la edición del pasado año.

Así, las prueba a las que son sometidos los finalistas son:

Cata a ciegas, que consiste en una cata de diferentes tipologías de Vinos de Jerez de González Byass donde el concursante deberá identificar de qué vino en concreto se trata (tipo y marca).

Técnica de venencia, donde cada finalista demostrará su técnica de venenciado de vinos de Jerez después de la demostración “in situ” de un experto veneciador.

Elaboración del cóctel. Aquí cada finalista elaborará su propuesta personal de cóctel con vino de Jerez de González Byass y las presentará al jurado y al público asistente a la Gran Final Internacional, en un espacio especial dentro de las Bodegas González Byass en Jerez de la Frontera. Toda una muestra de creatividad y destreza que llevó a sus creadores a representar a los diferentes países que participan en la final de Tío Pepe Chellenge.

Cabe recordar que, desde finales del mes de marzo, se han venido celebrando en todos los países participantes las diferentes finales nacionales de las que han resultado ganadores los finalistas internacionales que se miden en Jerez de la Frontera

Por Estados Unidos participa Valentino Longo, de Four Seasons Surfside, Miami. En China la ganadora fue Duan Jiani del Bar Mall Fun. Suecia está representada por Madeleine Åkerlund del Bar Manager at Restaurant Familjen en Göteborg. Por Australia concursa Kristian Leombruni de Go Go Bar. De Italia llega Nicolò Rossi de Barrier, Bergamo. Por Colombia participa Janeth Ávila de La Brasserie. En Alemania el ganador fue Claus Wolfgang Liebscher de Lilies, Münster. A Reino Unido lo representa Cameron Moncaster de Mandrake Hotel, y el ganador de España fue Eduardo Martínez. de Destil Art.