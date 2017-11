Abastos, El Jardín, Bolonia…aperturas recientes en Cádiz y las que están por venir

Comer ya no es lo que era. Hubo una época en la que los bares crecían como setas (aprovechando la referencia, ya que estamos en temporada), sin más motivación detrás que servir de inversión para quienes tenían dinero de sobra fruto de ahorros o de algún finiquito. Bar Manolo, El Rincón de Rosa. -nombres figurados- aparecían en rótulos de zonas residenciales, sin más pretensión que dar de comer al que tenía hambre sentado en una silla roja de Coca-Cola con una cocina muy básica, a ratos algo casera, a ratos congelada. Algunos de ellos cerraban al poco tiempo, bien por mala ubicación, o porque el hambre se saciaba en otra parte, cuando no en casa. En las zonas turísticas esto no era tan evidente, aún así definir una oferta de calidad a todos los niveles en hostelería, no era común.

La revolución de la gastronomía ha convertido una necesidad básica en ocio, disfrute, más allá de alimentarse. En lo más alto están los restaurantes gastronómicos, y a un nivel más popular los gastrobar, rincones gastronómicos, bistrobar, gastrotaberna, y otras denominaciones ‘gastro’, a veces imposibles pero tan arraigadas ya, que ni el corrector de ortografía las pretende sustituir.

La provincia de Cádiz se encuentra en pleno ‘boom’ de aperturas, especialmente en la capital, donde se cuentan seis, algunas ya efectivas, y otras en marcha. Desde la llegada de Mauro Barreiro a la capital, las aperturas de Sonámbulo, La Marmita Centro, Salicornia, etc. el año pasado, Cádiz se ha convertido en lugar preferente para cocineros y empresarios hosteleros.

Nuevo local del Grupo Vélez en Cádiz

Empezando por la última y de la que menos se conoce, el Grupo Vélez prepara establecimiento en extramuros, al parecer en el lugar donde estaba el bar Marbella, cerca del paseo Marítimo, en la misma calle que A Plomo y Vinos y Tapas Sur. El concepto de cocina del grupo es el mismo en todos sus establecimientos. Casino (en el Casino Gaditano) y Destinos, fueron sus últimas aperturas en Cádiz. El proyecto está en desarrollo, aunque se desconoce cuándo abrirá sus puertas.

Garage Bistro&Bar abrirá en El Pópulo

En el barrio del Pópulo también se está cocinando un nuevo establecimiento, de la mano del empresario Jesús Santos, propietario de la cafetería La Fábrica de la calle Ancha y sumiller. Se llamará Garage Bistro&Bar y su decoración recordará a los bistró franceses. A finales de octubre comenzaron a lanzar información a través de redes sociales, anunciando un concepto vanguardista “diferente” de “cocina gastronómica sin olvidar la tradición”, en la que manejarán productos locales con influencias de la cocina de otros países . El equipo de cocina y de sala estará formado por gente joven pero bien preparada en las escuelas de Hostelería de Cádiz y Sevilla. Los vinos serán uno de los puntos fuertes de Garage, con una carta que irá variando habitualmente, centrada en vinos desconocidos y podrán adquirirse para llevar a casa. También dispondrán de una selección de licores y cócteles para alargar las comidas en un ambiente informal.



Uno más para la calle Plocia

La concurrida calle Plocia sumará un nuevo bar o restaurante donde en 2015 abrió ‘100 Croquetas’, que estará avalado por el propietario de La Bodeguita de Plocia. En los últimos días se han realizado obras en la calle para acondicionar la nueva apuesta hostelera de Rafael Montero. A pesar del cierre de La Cepa Gallega, rincón emblemático, Plocia sigue siendo una de las zonas con más concentración de establecimientos, y que el año pasado dio la bienvenida a Salicornia, del cocinero Juan Hörh.

El Jardín, tapas y copas en calle Ancha

El nuevo local de tapas El Jardín, se sitúa en los bajos de los apartamentos turísticos El Armador Casa Palacio, en calle Ancha 7, abrió el 15 de noviembre. Se trata de un local con una decoración muy vegetal y elegante. Los comensales pueden ocupar la barra y las mesas bajas. En su oferta culinaria, tapas como los huevos rotos con chicharrones de Cádiz y queso ahumado. Comienzan con un horario amplio de 12:30 a 16 horas y de 19:30 a 23 horas.

Abastos Multibar, junto al mercado central

Gran apuesta a todos los niveles. Abastos Multibarr ha renovado el espacio del entorno del mercado central de Cádiz con su reciente apertura. Su carta está diseñada por el cocinero gaditano Alejandro Alcántara y ejecutada por el jefe de cocina Alberto Rosales, , con mucha presencia del producto local que se transforma con recetas internacionales, como el saam de ortiguillas o el tajín de cerdo ibérico. Tienen un apartado dedicado a la parrilla, que hacen con brasas de encina. El moderno interiorismo del establecimiento es obra de la empresa Velvet Projects.

Cafetería Cervecería Bolonia

Con la decadencia de la pastelería La Gloria, muchas cafeterías quedaron huérfanas. Antes de que eso ocurriera, una de las más grandes bajo la marca gaditana, frente al Instituto Hidrográfico, pasó a manos de otro propietario que no supo aprovechar una ubicación privilegiada y cerró en poco tiempo.. Ahora el local adquiere una nueva vida bajo el nombre de Bolonia. Lleva abierto casi dos semanas sirviendo desayunos, meriendas y también chacinas y ahumados, acompañados de una cerveza o vino. El local ha sufrido una leve reforma en la que se ha ampliado la barra y se ha pintado de color blanco para darle más amplitud al local.