Â«No te pongas a dieta, cambia tus hÃ¡bitos alimentariosÂ»

¿Qué te parece la idea de comenzar el 2017 comiendo tus platos favoritos en versión saludable? Esta es la propuesta que hace Lucía Gómez, coach nutricional y experta en nutrición natural en su primer libro «Cocina tu Cambio». «Seamos sinceros, a nadie nos gusta estar siempre a dieta ni dejar de comer lo que más nos gusta, de hecho se dice que cambiar de hábitos alimentarios puede ser incluso más difícil que cambiar de religión», afirma Lucía Gómez. Ella lo vive a diario desde que le diagnosticaron sus intolerancias, y de ahí su plantemiento de pasarse a una alimentación más sana y de invitarnos a los demás a seguir sus pasos este 2017.

Esta profesora de cocina saludable no tenía ninguna enfermedad grave, pero estaba muy cansada, al mismo tiempo que sufría de gases, inflamación estomacal e infecciones de orina recurrentes. «Algo muy común, pero para mí no era calidad de vida; además, ese malestar iba acompañado de mal humor». Cansada de ir de médico en médicio, buscó la sanación a través de la alimentación. «La verdad es que tan mal no comía, porque nunca me ha gustado la comida basura y he sido muy fan de los platos de cuchara... Pero empecé a comer bien, y mi vida cambió. Cuando comes bien, cada día te sientes mejor y entonces ya te resulta imposible abandonar, o por lo menos, eso me sucede a mí, que estoy enganchada a quererme cada minuto de mi vida. Es vital quererte y quererte bien, y para eso la alimentación es una herramienta muy eficaz», asegura.

La alimentación de Lucía Gómez

A partir de su cambio de alimentación esta experta en nutrición natural afirma que le mejoraron sus digestiones, su energía, y hasta la forma de ver la vida. ¿Cómo lo consiguió? Metiendo en su despensa y en su nevera lo siguiente: «Verduras, muchas verduras (me encantan todas y mucho), cereales integrales sin gluten, legumbres, semillas, frutos secos, frutas, grasas saludables, algas, hongos, superalimentos, etc. Todo muy pocas proteínas animales: huevos ecológicos, moluscos de vez en cuando, algún pescado de tamaño pequeño y siempre salvaje. Casi nunca carne y siempre ecológica. Básicamente se trata de comer de todo excluyendo el gluten, los lácteos, y el azúcar», resume.

Ahora, su intención es que las recetas de su libro ayuden a los lectores a comprender que «se puede realizar una transición alimenticia y a que lo que coman sea en su mejor versión», añade. «Porque... ¿Te imaginas seguir disfrutando de un brownie, una pizza o hamburguesa sin remordimientos? Te aseguro que es más fácil de lo que parece, la fórmula: Sustituir los ingredientes “prohibidos”, por otros que tolere mejor el cuerpo; porque comer sano no es aburrido y aporta múltiples beneficios que se reflejan en el bienestar físico y emocional», asegura Lucía.

Y añade: «Cuando tuve que cambiar mi alimentación no me preocupaba lo que no podía comer, sino qué hacer con lo que sí podía, por eso “Cocina tu cambio” es el libro que me hubiera gustado encontrarme cuando empecé mi proceso. Huyo de dietas aburridas, sin variedad, sin sabor; quiero comer mis comidas preferidas junto a mi familia sin necesidad de tener que elaborar varios platos, lo que supone un gran ahorro de tiempo y de dinero», comenta la autora.

Las 120 sencillas recetas que aparecen en su obra recogen una nueva versión de los platos que más nos gustan a todos con los sabores de siempre, naturales, potentes: Ideas para hacer postres, fajitas mejicanas, guisos, coloridas ensaladas y deliciosos desayunos.