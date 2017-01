Dile a tu cuerpo cómo ganar la batalla a los excesos navideños

La Navidad no es sinónimo de dejar el deporte de lado o abandonar nuestra rutina saludable hasta el día 7 de enero. Podemos disfrutar de estas fiestas sin dejar atrás todo el esfuerzo realizado durante el año. Una Navidad saludable es posible si hacemos pequeños cambios en nuestra alimentación. Controlar la ingesta calórica y moderar el consumo de alcohol nos hará disfrutar de estas fiestas sin poner en peligro nuestra salud. Los expertos de Crown Sport Nutrition proponen algunas claves para empezar el mes de enero llenos de salud y vitalidad.

Quedan pocos días para que comiencen unas de las fiestas más deseadas por todos, pero también unas de las que más incitan a dejar atrás todo el esfuerzo deportivo realizado hasta la fecha. El menú navideño está repleto de comidas copiosas, vino y combinados. Durante estos días tan señalados, los platos se convierten en una tentación rica en grasas saturadas, sal, azúcar y sobre todo calorías.

«Normalmente los menús navideños están preparados con mucho cariño y mimo pero también contienen un alto nivel calórico». «Las comidas ricas en calorías hacen que engordemos cerca de 3 kilos en pocos días», afirman los expertos de Crown Sport Nutrition.

No dejes atrás todo el esfuerzo del año porque es sencillo mantener los hábitos saludables y entrar en el nuevo año en plena forma. Además, la alimentación es uno de los factores que más influyen en nuestro rendimiento y en la posterior recuperación.

Por este motivo, lo que vayamos a ingerir en estas fechas puede condicionar nuestra puesta en marcha tras las Navidades. Los expertos de Crown Sport Nutrition desvelan algunos consejos nutricionales que deberás tener en cuenta si quieres volver al 100% tras las fiestas navideñas.

1) El agua, tu principal fuente de salud. En estas fechas de excesos, el agua será tu mejor aliada, no solo porque te ayuda a pasar los días post-fiesta, sino también porque con su ingesta hidrataremos nuestro cuerpo y le ayudaremos a eliminar las toxinas acumuladas. «Beber dos vasos de agua antes de la comida nos ayudará a que no sintamos la necesidad de comer sin medida, además, si a los vasos de agua le añadimos algún componente proteico, conseguiremos que nuestro estómago esté más lleno no solo de líquido sino de nutrientes beneficiosos para nuestro organismo», afirman los expertos.

2) Toma un piscolabis entre horas. Los frutos secos o la fruta, por su gran contenido en fibra y su capacidad de saciarnos son los tentempiés ideales para mantener a raya nuestro apetito. «Algunas frutas, como las cerezas, arándanos o moras, tienen propiedades relacionadas con la capacidad antioxidante y que podemos ingerir entre horas para evitar caer en la tentación de abordar la nevera sin control».

3) Un día détox para cuidar tu cuerpo. Nochebuena, Navidad, Fin de Año, Año Nuevo o Reyes, son los días en los que nuestra alimentación sufre un mayor descontrol. Un consejo es establecer un día para hacer un plan détox. Por ejemplo, los alimentos concentrados, lejos de lo que muchos creen, aportan proteínas, vitaminas y minerales necesarios para nuestro organismo y contribuyen a nuestra recuperación. Además, tienen beneficios para nuestra salud y rendimiento que han sido demostrados con evidencia científica, ya que muchos de ellos no contienen productos químicos, sino que son 100% naturales.

4) Selecciona los alimentos y vigila la cantidad. No te olvides de los hábitos alimenticios que has adquirido durante todo el año. Se puede disfrutar de un menú especial sin necesidad de atiborrarse. Debemos de ser conscientes de los alimentos que comemos pero, sobre todo, de las cantidades. Comer crudités en vez de vol au vents rellenos o una brocheta de fruta en lugar de polvorones y turrones, son algunas elecciones que nos proponen los expertos de Crown Sport Nutrition y que nos ayudarán a sentirnos más ligeros.

5) Y por supuesto, si el ejercicio forma parte de tu rutina, no lo dejes en estas fechas. En vacaciones también tenemos tiempo para mantener nuestra rutina deportiva, ya que si lo dejamos conseguirás perder todo lo que has conseguido durante el año y luego es muy difícil volver a recuperarla. Así que ya sabes, hay tiempo para todo. «Simplemente practicando 150 minutos de ejercicio moderado a la semana, complementándolo con una nutrición saludable, es suficiente para mantener nuestros hábitos y sentirnos mejor con nosotros mismos», aconsejan los expertos de Crown Sport Nutrition.