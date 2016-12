Â«Las navidades cambian mucho si estÃ¡s en planta o en la UCIÂ»

Charo no ha comprado este año toda la comida para la celebración de las navidades. Aún no sabe dónde las va a pasar su hija Carla de 14 años, ya que justo hace un año fue ingresada en el Hospital Niño Jesús por un neuroblastoma de alto riesgo. «Nuestras pasadas navidades fueron horribles. Estuvimos en la UCI. Mi marido se tomó las uvas en el hospital acompañando a mi hija y cuando me llamó en un intento de felicitarnos el nuevo año a mí y a mi otra hija tuvimos que colgar porque la emoción no nos dejaba pronunciar palabra».

Asegura que estas fechas tan especiales se viven de muy diferente manera si los niños están en planta o en la UCI. «Cuando los niños están en planta reciben a familiares y la visita de los Reyes Magos que les dan su bolsa de chuches... Pero en la UCI solo puede estar una persona y se hace muy duro cuando tu hija está tan delicada», dice emocionada.

Carla, que aún sigue bajo tratamiento, no pierde la ilusión. «La Navidad es muy bonita porque te juntas con tus seres queridos. Este año será muy especial porque, al menos la Nochebuena, la han podido pasar en casa. «El año pasado eché de menos a mi madre y mi hermana, abrir juntas los regalos...». Añade que ha pedido a los Reyes Magos un neceser de pinta uñas y que le apetece mucho comer cochinillo.

«En casa me acordé de mis amigos Estela y Mar que están ingresados. Les dije que traten de disfrutar y no se pongan tristes por estar en el hospital porque si este año no pueden estar en casa, el año que viene sí podrán, como me ha pasado a mí», dice la pequeña que pasará seguramente el resto de la Navidad en el hospital.