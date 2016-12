A sus 9 años, Estela está en tratamiento en el Hospital Niño Jesús de Madrid por un osteosarcoma en el fémur. Ha pasado por el quirófano y lleva cinco ciclos de quimioterapia. Ester, su madre, sabe que esta enfermedad es una dura batalla diaria. Un día le dijo: «hija, tú sonrie que eso cura». Y ella es muy obediente.

Ester explica que viven en Santander y sufre también en estas fechas navideñas por la familia que se ha quedado allí. «Pero hay que ser positivos y pensar que los niños en el hospital están muy cuidados y no les falta de nada. La verdad es que hasta que no te pasa una situación como esta no le das todo el valor que tiene al hecho de estar todos juntos en casa y en familia».

Ester también trabajo dentro del mundo hospitalario y ella recuerda a sus compañeros quejarse cuando les toca estar de guardia una fecha como Navidad, Nochevieja, Año Nuevo... «Yo antes también lo hacía, pero ahora me doy cuenta de que trabajar un día así no tiene la menor importancia porque hay otras cosas que, de verdad, sí que la tienen. La enfermedad de un hijo te enseña muchas cosas y una de ellas es a no quejarte de muchas cosas que no son vitales».

La pequeña Estela tiene muy claro lo que ha escrito en su carta a los Reyes Magos. Enumera con una gran sonrisa las muñecas que ha pedido y su ilusión por pasear por Santander e ir al cine. Mientras eso llega, su madre añade que hay que dar mucho valor a los niños porque ellos son los que muchas veces hacen que sus padres estén al 100%. «Ha sabido sufrir el dolor físico y psicológico de este cambio de vida tan brutal. Estela es una niña muy fuerte y alegre que nos está dando una verdadera lección de vida», confiesa su madre.