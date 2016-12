Los pequeÃ±os de la casa podrÃ¡n dar la bienvenida a 2017 con sus personajes favoritos

¡Ya es Navidad! Y un año más Netflix ha pensado en los más peques y jóvenes preparando un nuevo contenido muy especial: ¡10 cuentas atrás para recibir el 2017 con sus series KIDS favoritas!

Las cuentas atrás de Netflix han sido especialmente pensadas para que niños de todas las edades (entre 1 y 12 años) elijan con qué personaje de sus series favoritas quieren compartir un momento tan especial como Fin de Año. Además, para que pequeños y mayores puedan disfrutar juntos de la noche del 31 de diciembre, Netflix ha creado una cuenta atrás especial para España y dirigida a toda la familia en la que las protagonistas de Madres Forzosas despiden 2016 tomándose 12 uvas.

Las 10 cuentas atrás estarán disponibles en todo el mundo a partir del 28 de diciembre y hasta el 31 de enero de 2017. Para poder verlas solo tienes que poner en el buscador de tu perfil de Netflix «Cuenta atrás de Año Nuevo» o simplemente «Cuenta atrás» y adéntrate junto a tus peques en un mundo de fantasía y diversión para toda la familia.

A continuación puedes ver una breve sinopsis de cada una de ellas:

-Madres Forzosas (Recomendada para toda la familia): Toda la familia Tanner está junta otra vez con invitados especiales para recibir el Año Nuevo. Además, este año llegan cargados de tradiciones importadas desde España (comiendo 12 uvas) y con un montón de ruido gracias al pequeño Max. ¡Más que suficiente para que la fiesta no pare hasta la medianoche!

Los protagonistas de Full House ya están preparados para la fiesta

-Fiesta de palabras (Edad recomendada: 1-4 años): Los cachorros protagonistas de esta serie original de Netflix han tenido un año maravilloso en el que han podido aprender muchísimas palabras y hacer cosas nuevas y emocionantes. Ahora llega el momento de despedir 2016 rodeado de amigos. ¡Es Año Nuevo!

-Luna Petunia (Edad recomendada: 2-6 años): Luna y toda su pandilla han sido invitados a disfrutar de una espectacular Nochevieja en la mágica tierra de Amazia. Tienen poco tiempo para prepararse antes de que comience la fiesta, pero gracias al trabajo en equipo podrán unirse todos a la celebración.

-Puffin Rock (Edad recomendada: 2-7 años): Es una noche muy especial en Puffin Rock y todos se han reunido en la playa para celebrar el comienzo de un nuevo año. Únete a Oona, Baba, su familia y amigos, mientras repasan las aventuras vividas en 2016 y reciben el 2017 cargados de emoción.

-Beat Bugs (Edad recomendada: 2-6 años): Únete a Jay, Kumi, Crick, Buzz y Walter mientras se preparan para celebrar el Fin de Año. Cálzate los zapatos de baile, calienta la garganta y prepárate para disfrutar del rock and roll junto a tus bichitos favoritos y al ritmo de "It Will Not Be Long".

-Skylanders Academy (Edad recomendada: 5-9 años): Revisa tu invitaciones para la fiesta de Fin de Año porque Spyro, Eruptor, Stealth Elf y todos los personajes del universo Skylands están listos para dar la bienvenida a 2017 y no puedes faltar.

-DreamWorks Viva el rey Julien (Edad recomendada: 5-10 años): El rey más peludo y el favorito de los niños está de vuelta para llevar la fiesta del baile a los hogares de todo el mundo. ¿Todavía tienes dudas de quién es el rey?

-DreamWorks Trollhunters (Edad recomendada: 7-12 años): Destierra la idea de que los troles son algo malo para la humanidad porque también los hay buenos. Únete a un fantástico universo de asombrosas criaturas en el que troles y humanos conviven juntos. ¡Aquí llega un nuevo año que seguro será genial para todos!

-Project Mc2 (Edad recomendada: 7-12 años): Las chicas de NOV8 deben cumplir una misión especial la víspera de Año Nuevo. El objetivo es acabar con los planes del malvado HAVOC quien quiere destruir las cuentas atrás de todo el mundo. Únete a McKeyla y Adrienne, quienes utilizarán su inteligencia para descifrar el código ¡y comenzar la fiesta!

Las chicas de Mc2 quieren acompañar a los niños en los últimos minutos del año

-Chasing Cameron (Edad recomendada: 7-12 años): Cameron Dallas y sus amigos comentan sus propósitos de Año Nuevo en un especial de Chasing Cameron que seguro encantará a los adolescentes de todo el mundo