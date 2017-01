La urna con las cenizas de la actriz de «Star Wars» Carrie Fisher fue un modelo de porcelana de los años 50 con la forma de una píldora antidepresiva Prozac, según informa Hollywood Reporter.

Fisher era conocida por hablar abiertamente sobre la enfermedad mental que padecía, ya que era bipolar. Una vez le dijo a un entrevistador: «Soy enferma mental. Puedo decir eso. No me avergüenzo. He sobrevivido a eso, todavía estoy sobreviviendo»

La actriz siempre fue honesta y abierta sobre sus batallas con drogas y enfermedades mentales a lo largo de su carrera. Además, era conocida también por su sentido del humor, por lo que encajaría que la actriz que encarnó a la princesa Leia quisiera que su urna pareciese una píldora antidepresiva.

Una reunión privada para amigos y familiares se llevó a cabo en Beverly Hills el pasado jueves con la actriz Meryl Streep entre los asistentes. Todd Fisher, hermano de Carrie e hijo de Debbie Reynolds, ha dicho que la familia planea un acto público para las dos actrices en el futuro.

The urn for Carrie Fisher’s ashes is a giant prozac pill.

She’s still better than all of us. https://t.co/rA1zUJm8clpic.twitter.com/PnGH3Afipj