La Â«tigresaÂ» Wendi Deng conquista a un modelo hÃºngaro de 21 aÃ±os

Se llama Bertold Zahoran, tiene 21 años (es decir, 64 años menos que el exmarido de ella) y va camino de convertirse en toda una estrella en el mundo de la moda. Procedente de la localidad de Mezőberény (Hungría), el joven Zahoran ha conquistado a una de las mujeres más carismáticas y polémicas de la jet set internacional, Wendi Deng (48), ex del todopoderoso magnate de los medios Rupert Murdoch y todavía hoy, aunque desde entonces hayan transcurrido casi tres años, en el ojo del huracán por una supuesta relación más que amistosa con el ex primer ministro británico Tony Blair. Tal es el poder de seducción de Wendi, que se ha dicho que el mismísimo Vladimir Putin bebe los vientos por ella.

Bertold Zahoran junto a su madre, Varga - Instagram

Pese a su buena mano con los poderosos, Deng ha regresado por la puerta grande al papel cuché gracias a este idilio apasionado, aunque con incierto futuro. Desde el pasado mes de mayo, el romance entre la ejecutiva y el top-model húngaro era la comidilla en la alta sociedad neoyorquina, pero ha sido precisamente ahora, con el comienzo de 2017, cuando ha llegado la confirmación de que Wendi Deng, la aguerrida «tigresa», vuelve a estar enamorada. A la circulación por los medios anglosajones de unas imágenes de ambos paseando de la mano por una de las paradisíacas playas de la isla caribeña de St Barts esta Navidad, ha seguido la publicación en la cuenta de Instagram del joven Bertold de una romántica instantánea de ambos abrazados y ataviados con indumentaria veraniega.

La pareja pasea su amor por una playa de St Barts

Deng, muy activa en las redes sociales, se ha limitado a aparecer en su Instagram junto a sus hijas Chloe y Helen, fruto de su matrimonio con Rupert Murdoch, o divirtiéndose con su buena amiga Dasha Zhukova, pareja del multimillonario ruso Roman Abramovich. Eso sí, el entorno de las imágenes transporta directamente al Caribe.

Wendi Deng junto a Rupert Murdoch, en una imagen de archivo - AFP

El caso es que la nueva conquista de la célebre «tigresa» (apodada de este modo desde que saltara sobre un tipo que pretendía agredir a Murdoch durante el juicio por las escucha ilegales de «News of the World») desentona en la escalera sentimental con la que ha trepado hasta la cima del poder. Primero se casó con el ingeniero norteamericano Jake Cherry, junto quien consiguió asentarse en California. Más tarde, se convirtió en la tercera esposa de Murdoch (hoy, el australiano tiene una cuarta esposa: Jerry Hall), de quien se divorció en medio del escándalo a propósito de unas cartas enviadas a Tony Blair en las que Wendi no disimulaba su pasión por el político. Eric Schmidt quien fuera CEO de Google entre 2001 y 2011, también se rindió ante sus encantos.

Bertold Zahoran tiene un perfil completamente distinto que sus anteriores amores. De orígenes humildes, desde niño soñaba con convertirse en jugador de la NBA, emulando a su héroe Michael Jordan. Sin embargo, tenía un futuro bastante más prometedor en las pasarelas y las portadas de las revistas. El pasado año conoció a Wendi en una fiesta celebrada en Nueva York (donde Deng reside en la casa de casi 42 millones de euros que, entre otros bienes, recibió tras su divorcio de Murdoch). Les presentó Naomi Campbell y el flechazo fue instantáneo.

Zahoran, que fue descubierto por un cazatalentos de una agencia de modelos cuando tenía 17 años, cimentó su carrera en su país natal prestando su imagen para editoriales sobre peluquería y cosméticos. Posteriormente, y amadrinado por Donatella Versace, dio el salto a la primera división de la industria, consagrándose al amparo de firmas como Ralph Lauren o Givenchy.

«Físicamente es guapo, aunque todas las madres pensarán lo mismo sobre sus hijos. Yo no diría que él es muy consciente de su apariencia», ha contado Varga, la madre de Bertold, en una entrevista exclusiva a «MailOnline». La suegra de Wendi Deng, divorciada y con dos hijas más, insiste en que no quiere airear los detalles del mediático romance, aunque subraya lo insólito que le resulta ser «tres años menor» que la novia de su hijo. Ella se limita a detallar la infancia y adolescencia de su retoño, así como a confirmar que Bertold, ante todo, es un buen chico: «Siempre ha sido muy educado, jamás ha dado problemas y, sobre todo, disfruta trabajando».