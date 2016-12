Sorpresa en el escenario: piden en matrimonio a la Â«top modelÂ» del fado

El fado más romántico se ha hecho realidad para una de las cantantes más populares de Portugal, Cuca Roseta. La «top model» del género, pues destaca no sólo por su preciosa voz sino por su belleza, se encontraba actuando en el Coliseo de Oporto cuando se vio sorprendida al ver que un hombre se acercaba al escenario.

No, no era un espontáneo, se trataba de su compañero sentimental, Joao Lapa, quien dejó boquiabierto al público que abarratoba el recinto al pedirle en matrimonio delante de todo el mundo.

Roseta se emocionó y el impacto de las imágenes en el país vecino es similar al que alcanzó en España el beso de Íker Casillas y Sara Carbonero ante las cámaras de Tele 5 cuando la selección española se proclamó campeona del mundo en Sudáfrica.

La estilosa fadista de 35 años, madre de un bebé de su actual pareja y de un niño fruto de una relación anterior, ya se había casado con el preparador físico en una ceremonia civil, pero ambos llevaban tiempo pensando en formalizar su relación por el rito religioso.

Aquel enlace, celebrado el año pasado, se produjo para solventar una dificultad concreta: Joao Lapa tuvo que desplazarse temporalmente a Abu Dhabi para prestar sus servicios profesionales y la única manera de que pudieran verse en un país con unas estrictas normas era que figurasen registrados como marido y mujer.

De hecho, ella ha declarado: «Sin la bendición de Dios, para mí el matrimonio no es tal. No me sentiré casada de verdad hasta que tenga el anillo de compromiso y lo celebremos por la Iglesia. Si nos casamos por lo civil, fue porque no había otra solución. Pero ahora no, esta vez va en serio».

Al borde de las lágrimas, Cuca Roseta prosiguió: «Yo estaba caminando por el escenario después de salir del piano, y de repente ahí estaba él. Oí que me llamaba, me acerqué y entonces me colocó el anillo en el dedo».

La cantante se vio invadida por una inmensa alegría y los aplausos resonaron sin cesar entre sonrisas ante semejante cuento de hadas en estos tiempos que corren.