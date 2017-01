El significado de los tatuajes de Cara Delevingne

Cara explicó a la revista estadounidense The Guardian que su «Made in England» tatuaje en el pie izquierdo representa cómo se siente como una modelo. «No te miran, te tratan como una especie de maniquí. Tengo un tatuaje que dice «Hecho en Inglaterra» para representar que me sentí como una muñeca durante mucho tiempo, una especie de marioneta, ya sabes, de entretenimiento».