Salen a la luz las imÃ¡genes de la primera boda de Meghan Markle

Ser la novia de un príncipe siempre ha sido el sueño de muchas niñas. Pero para Meghan Markle no está siendo del todo fácil. Desde que el Palacio de Kensington anunció su relación con el Príncipe Enrique, la actriz ha copado todos los titulares. El interés de la prensa solo ha hecho más que aumentar, pese a la petición expresa del miembro del hijo menor del Príncipe Carlos de dejar al margen la vida privada de su novia.

Lo último ha sido que los medios ingleses se han hecho eco de unas imágenes del día de su boda con el productor Trevor Engleson. La ceremonia, que tuvo lugar en 2011 en el hotel Jamaica Inn de Ocho Ríos, fue una celebración por todo lo alto.

En las imágenes, la protagonista de la serie «Suits» aparece en bikini participando en una carrera por la playa y divirtiéndose con juegos típicos al ingerir bebidas, horas antes de darse el «sí, quiero».

Intimate new photos emerge of Prince Harry's girlfriend Meghan Markle during her first wedding https://t.co/oONN4VCeNipic.twitter.com/aa04OPx4b2