El primer acuerdo del divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie: recurrir a un juez privado

Brad Pitt y Angelina Jolie parecen haber llegado al primer acuerdo de su polémico y mediático divorcio. La expareja, que desde su separación se mantiene en la lucha por la custodia de sus hijos, han decidido de forma conjunta manejar su ruptura de forma privada.

A través de un comunicado, las estrellas de Hollywood han informado que, desde este momento, su separación estará en manos de un juez privado. Lo que significa que los detalles de su divorcio serán, a partir de ahora, confidenciales. «Las partes y sus abogados han suscrito los acuerdos para preservar los derechos a la intimidad de sus hijos y familia manteniendo confidenciales todos los documentos judiciales y utilizando un juez privado para efectuar todas las decisiones jurídicas necesarias y facilitar una solución expedita de todos los asuntos pendientes», reza el comunicado.

«Ambos padres están comprometidos a actuar como un frente unido para lograr la recuperación familiar», insiste el texto, que es la primera declaración conjunta de «Brangelina» desde que saltase a la luz su ruptura.

Fue Angelina Jolie la que pidió el divorcio el pasado mes de septiembre en la corte de Los Ángeles por «diferencias irreconcilibles». Desde entonces, la polémica ha salpicado al prolífico actor, que llegó a ser investigado por posibles malos tratos al hijo mayor de la pareja Maddox.

Esta decisión de la expareja llega tan solo un mes después de que un juez desestimase la petición de Brad Pitt de declarar confidenciales todos los documentos relativos a su divorcio, tras acusar a su exmujer de «comprometer la intimidad de sus hijos».