Paz Padilla retoma la polémica con otra felicitación de Navidad

Paz Padilla no ha querido dejar pasar la oportunidad de subir una nueva felicitación de Navidad a su cuenta de Instagram, después de que la anterior causase tanto revuelo. En ella, aparecía desayunando junto a su hija Anna, mientras la asistenta del hogar le servía café. Algo que molestó mucho a varios usuarios, tachándola incluso de «explotadora».

Ante la avalancha de críticas, la actriz explicó que tiene un trato muy familiar con el servicio: «Por los visto algunos van a decir de vosotros que os he explotado, os quiero porque me hacéis la vida más fácil, sois muy buenos profesionales. Son fotos que he colgado anteriormente en mi Instagram».

Por eso, quizá, la presentadora ha decidido subir otra publicación. En ella, aparece junto a su empleada Anastacia, quien ya se ha hecho famosa en esta última semana. Ambas han vuelto para expresar sus mejores deseos en estas fechas tan señaladas.