La «noche de paz» de la clase política española

El presidente de la Junta de Extremadura vive estas fiestas con «un sentimiento que conjuga la alegría de poder compartir momentos con la familia, recordando la esencia de estas celebraciones más ligadas a la infancia, con la añoranza de no poder compartir muchos de estos momentos con aquellos seres más queridos que ya no están». En un ejercicio de memoria, Fernández Vara explica que de su infancia mantiene vivo el recuerdo de los regalos más tradicionales que solían hacerle: un balón y un libro. «El balón, porque no solía durar de un año para otro; y el libro, por la afición a la lectura». En su opinión, «la grandeza de la Navidad es que es la fiesta de la familia. La Navidad es para la gente que cree en ella y, siempre que pude, intenté disfrutar de estas celebraciones con mis hijos cuando eran más pequeños, sobre todo para mantener la magia».

El político extremeño disfrutará de su cena de Nochebuena en Olivenza (Badajoz), su localidad natal. También allí recibirá el Año Nuevo. Asegura que no es de meterse en cocina, «pero me encargo de los vinos y el cava». En este sentido, confiesa ser muy metódico para que la bebida se sirva a la temperatura idónea.

Este año, como regalo ha elegido un reloj. Y tiene un deseo para 2017: «Que todos puedan hacer realidad su proyecto personal».