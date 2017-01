Natalie Portman se une a la lucha contra la brecha salarial en Hollywood

Natalie Portman aseguró durante una entrevista a la revista Marie Claire que Ashton Kutcher, compañero de rodaje en la película que ambos protagonizaron en 2011, «No Strings Attached», el actor cobró tres veces más que ella por su papel.

Portman explicó que ella sabía que existía una diferencia salarial entre hombres y mujeres en el momento en el que se rodó la película, sin embargo aseguró que no se sintió molesta en ese momento, algo de lo que se arrepiente profundamente. La actriz explicó durante la entrevista que «nos pagan mucho, así que es difícil quejarse, pero la disparidad es una locura».

La estrella de 35 años dijo que no «piensas que las mujeres seamos más o menos capaces que los hombres. Solo existe una cuestión clara con las mujeres que no tienen oportunidades» y continuó explicando que ante este tipo de problemas, «ellas deben ser parte de la solución, no la perpetuación del problema».

Los representantes de Ashton Kutcher no han realizado declaraciones por el momento acerca de las duras declaraciones de la actriz.

No es la primera vez que el debate sobre la brecha salarial que existe en Hollywood sale a la luz. Según demostró el medio estadounidense «Bureau of Labor Statistics», en el mundo del cine, los actores los hombres llegan a cobrar hasta un 85% más que ellas, añadiendo que Solo en 2013, los actores ganaron casi el triple que las actrices. Algo que ha escandalizado a más de una. Entre las valientes que han alzado su voz para quejarse de este hecho se encuentran Jennifer Lawrence, Jessica Chastain, Charlize Theron, Amanda Seyfried, Emma Watson , Meryl Streep, y ahora Natalie Portman.

Hace apenas unos meses, una de las actrices más importantes del momento, Jennifer Lawrence, escribió un ensayo criticando el hecho de que las mujeres cobraban menos que sus compañeros por el simple hecho de ser mujer. «Mentiría si dijera que no querer agradar influyó en mi decisión de cerrar un trato (salarial) sin una lucha real. No quería parecer 'difícil'. En ese momento parecía una buena idea, hasta que vi la nómina en Internet y me di cuenta de que los definitivamente hombres con los que trabajaba no se preocuparon por parecer 'difíciles'», explicaba la actriz en su carta.

Según un informe publicado por el Instituto de la mujer «Policy Research». Todas las mujeres en general, con independencia de su trabajo, no cobrarán lo mismo que los hombres hasta el año 2058.