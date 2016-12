Marta Sánchez: «Me merezco todo después de lo que he pasado»

Con motivo del 35 aniversario del estreno de la película «E.T.» este viernes se presenta en el Teatro de la Zarzuela «E.T. el concierto» con proyección de la película y banda sonora en directo interpretada por una orquesta de 75 músicos dirigida por Bruno Axel. Sin duda un espectáculo impresionante que demuestra que las películas de Spielberg no envejecen nunca y que aplaudieron en su preestreno muchos rostros conocidos que acudieron con sus hijos para una velada sumamente navideña. En el patio de butacas los fotógrafos pudieron disfrutar no sólo con el montaje de la orquesta junto a la pantalla sino con los invitados que volvieron a emocionarse a punto de lágrima con una de las historias más tiernas del séptimo arte.

Sin duda una de las que más aplaudió fue la cantante Marta Sánchez quien quiso acudir junto a su hija, al igual que sus amigas Raquel Meroño o Carola Baleztena con sus niños y su novio Emiliano Suárez. La cantante se encuentra en Madrid pasando la Navidad junto a su madre pero con un pie puesto casi de vuelta a Miami donde reside con su niña. Tras su reencuentro musical con Vicky Larraz en el disco homenaje que ha publicado «Olé Olé», Marta reconoce que el final del 2016 está siendo mucho más agradable que el principio y de ahí que no dude en proclamar su felicidad tras conocérse la relación sentimental que mantiene con un empresario norteamericano, Casey Ustick, el culpable de devolverla la ilusión y las ganas de volver a lanzarse de lleno en el amor.

«Ha sido un año muy duro que ahora termina bien. Me merezco todo y más por lo que he aguantado y pasado durante este año», aseguró Marta, quien confiesa no importarle la diferencia de edad con el hombre que le ha aportado «alegría, juventud y vitalidad», según aclaró.

Tras disfrutar como una niña con el espectáculo de cine y concierto Marta se fue al Válgame Dios en compañía de un grupo de amigos. Allí coincidió con Eugenia y Fernando Martínez de Irujo que también se encontraban en el local disfrutando de la velada navideña con sus amigos. Para el recuerdo quedan las Navidades de los Alba con todos reunidos en el palacio de Liria junto a la duquesa y donde hoy es el duque quien reúne y convoca aunque ya no haya aforo completo. A fin de cuentas lo que aglutina una madre no es algo que se pueda sostener sin su presencia.