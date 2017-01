Maradona divide Nápoles

Será un acontecimiento único en el teatro más bello del mundo, con un espectáculo que divide, incluso escandaliza, a la ciudad de Nápoles. Diego Armando Maradona (56 años), una leyenda del fútbol, subirá el próximo 16 de enero al escenario legendario del San Carlos, para celebrar los 30 años del primer «Scudetto» (campeonato de fútbol italiano) ganado por el Nápoles. Muchos ven como una profanación que el templo de la lírica abra sus puertas al Pibe de oro. El San Carlos es toda una gran institución cultural italiana: Fundado en 1737 por orden de Carlos de Borbón, es uno de los teatros más famosos y prestigiosos del mundo. Su escenario ha conocido grandes estaciones de Rossini, Donizetti o Verdi, y por él han pisado las prime donne y los más grandes del bel canto internacional. En este templo de la lírica entrará ahora el que muchos ven como el dios laico del fútbol, al menos en Nápoles, en cuyo estadio San Paolo todavía resuena el eco del elogio que a coro le gritaban los tifosi: «Maradona es mejor que Pelé». El Pibe de oro contará su historia y su arte en el espectáculo «Tre volte 10» (tres veces 10), dirigido por Alessandro Siani, humorista, actor y guionista napolitano. Los 1.300 billetes del teatro, a un costo entre 66 y 330 euros, se agotaron de inmediato. El espectáculo lo emitirá en exclusiva «Discovery Channel» y nada se sabe del programa, porque se juega con el factor sorpresa. Lo único cierto es que Maradona pisará sobre el escenario un campo sintético o virtual para contar el partido de su vida ante grandes jugadores del pasado y será protagonista de diversos gag ideados por Alesandro Siani.

Quienes se escandalizan por la profanación de un lugar sagrado de la música recuerdan que ni siquiera cuando Bruce Springsteen pidió el San Carlo se le dio autorización. Francesco Canessa, que dirigió el teatro varios años, considera que cederlo a Maradona supone una traición sin justificación y que en Madrid a nadie se le ocurriría hacer lo mismo con Cristiano Ronaldo: «El Teatro Real de Madrid no ha acogido todavía en su escenario a Ronaldo», afirma Canessa. Muy contrario se muestra también Roberto de Simone, director teatral, compositor y musicólogo: «Ni siquiera en un teatro de provincia. El San Carlos es internacional, tiene una historia riquísima, ha acogido los más grandes cantantes y directores de orquesta. No es un lugar para el fútbol. Sería un uso fuertemente impropio. En Londres o París seria inconcebible», comenta De Simone en el diario «La Repubblica».

Hay otra corriente de opinión, encabezada por el alcalde, Luigi de Magistris, ex magistrado, político de izquierdas, que no teme la deriva trash o cutre del San Carlo con un mito del fútbol mundial en su escenario: «Solo quien no es napolitano o tifoso del Nápoles no comprende hasta qué punto Maradona está en el cuerpo, en el alma y en el corazón de los napolitanos y cuánto ha hecho soñar a esta ciudad en momentos difíciles».