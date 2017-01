Kiko Rivera, enfrentado de nuevo con su ex Jessica Bueno

Acaba de comenzar el año 2017 y Kiko Rivera ya se ha llevado su primer berrinche a costa de los nuevos planes de vida de su exparejaJessica Bueno, la madre de su primogénito, Francisco. Tras disfrutar del fin de año en «Cantora» con sus dos hijos y hacer las delicias de una Isabel Pantoja que cada día disfruta más de su papel de abuela, ahora el pinchadiscos se ha agarrado un mosqueo de los grandes tras enterarse de que el marido de Jessica, el futbolista Jota Peleteiro, acaba de ser fichado nuevamente por un equipo inglés, por lo que habrá nueva mudanza de Éibar a Londres, con todo lo que eso acarrea para la vida del hijo de Kiko.

Según cercanos a Rivera, lo que más le ha molestado es haberse enterado por la prensa, en este caso la deportiva, del destino de su hijo, y eso es algo que no soporta. Aunque aparentemente las cosas con Jessica parecía que andaban tranquilas, lo cierto es que los últimos hechos han demostrado que no es oro todo lo que reluce. De entrada, se comprobó cómo con motivo de la boda de Kiko e Irene Rosales hubo más nervios de los normales ante el retraso de la llegada de su hijo, puesto que su madre no permitió que viajara la víspera desde Éibar a Sevilla, ni tampoco esa misma mañana. Nadie entendió por qué Jessica no aflojó la cuerda en un día tan especial, y de ahí que ahora Kiko tampoco entienda que su hijo se vaya a vivir por segunda vez a Londres -en cuatro años ya ha cambiado tres veces de domicilio- sin consultarlo con él. Por eso esta vez ya ha puesto el asunto de nuevo en manos de su abogada Cynthia Ruiz, para que revise el convenio y estudie la legalidad de estas mudanzas, solo motivadas por la profesión de Peleteiro y no por el trabajo de Jessica.

En su primer traslado a la capital británica, la modelo argumentó que también tenía proyectos profesionales. Hoy, los hechos han demostrado que sus cambios son exigencias de la carrera deportiva de un Peleteiro que regresó al Éibar tras fichar por un equipo inglés. Ahora, a la vista de los resultados, se vuelve con Jessica y Francisco a Londres, donde espera tener más suerte.