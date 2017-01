Alejandro Sanz y Sergio Ramos comparten más que una amistad y no es otra cosa que su pasión por la música. De ahí, a que el cantante haya querido obsequiar a su amigo con una impresionante guitarra Gibson valorada en 5.000 euros.

El regalo no podía haber gustado más al sevillano que no ha dudado en compartir con sus seguidores y dar las gracias al cantante a través de sus redes. «Gracias de corazón por esta joya, amigo. ¡¡No tiene precio!! La guardaré en mi museo en un lugar único. ¡¡Top!! Thank you very much for this treasure Alejandro Sanz», escribía Ramos.

El 2016 fue un año redondo para Sergio Ramos y este nuevo no ha podido empezar mejor. Cabe resaltar que el capitán del Real Madrid además de disfrutar de su guitarra, también lo hace de una espectacular piscina de arena que su mujer, Pilar Rubio, le regaló para que no extrañe el mar en Madrid y disfrutara de la simulación en su propia casa. Regalos difíciles de olvidar. Y es que el madridista es tan afortunado en el juego, como en el amor y la amistad.