Mar Flores ha empezado el año nuevo lejos de nuestro país. La modelo daba la bienvenida al 2017 en Aspen disfrutando de unas vacaciones de Navidad entre el mar y la montaña. Si la Navidad la pasó en las paradisíacas aguas del Caribe, la noche de Fin de Año la ha celebrado en las pistas de esquí de la ciudad de Colorado.

Un viaje inolvidable que ha compartido paso por paso con todos sus seguidores en Instagram. La ex de Javier Merino no ha querido ocultar ninguno de los momentos tan especiales que ha vivido al otro lado del Atlántico. Una experiencia para recordar que pasa al lado de sus cinco hijos y de su nueva pareja, el empresario mexicano Elías Sacal. Aunque quiere llevar con discreción esta nueva relación, las imágenes de la pareja que se publicaron hace unas semanas demostraban que lo suyo iba en serio.

Aún así, parece que la felicidad para Mar Flores no es completa. Su última publicación en Instagram lanza un mensaje muy directo en castellano y en inglés para todos aquellos «envidiosos». «Mejor callar que decir lo que uno piensa ... ''El envidioso no quiere lo que tú tienes, quiere solo que pierdas lo que tú tienes'' y vamos a traducir por si alguno no se entera ... #The envious doesn't want what you have, just want you to lose what you have #marfloreslifestyle», escribía la diseñadora en su cuenta personal.