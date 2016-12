Lena Dunham, la actriz, productora, escritora y directora considerada como uno de los mayores talentos de Hollywood, ha vuelto a generar una enorme polémica en las redes sociales por no medir sus comentarios.

En esta ocasión ha hablado para su influyente podcast 'Women of the Hour' del aborto; un tema de lo más controvertido. A Duham no se le ocurrió mejor forma de terminar tu intervención que con la siguiente declaración: «Lo que tengo que aclarar es que, hasta el momento, jamás he sufrido un aborto, aunque me hubiera gustado».

Rápidamente y como era de esperar, las redes sociales se llenaron de mujeres preguntándose por qué querría alguien pasar por una experiencia que puede ser todo menos agradable. La bola social llegó a tal punto, que Lena tuvo que pedir disculpas desde su cuenta de Instagram, donde rogó perdón por lo que calificó de «una broma de mal gusto».

«Mis palabras salieron de la boca de la mujer delirante que me posee en no pocas ocasiones, una mujer que oscila entre la sabiduría y la ignorancia», se justificó.

«Lo que dije no tiene explicación. Jamás, jamás, trivializaría intencionalmente el reto emocional y físico que significa terminar con un embarazo. Mi único objetivo era aumentar la concienciación con esta causa y disminuir el estigma que se cierne sobre las mujeres que abortan. Me tomo los derechos reproductivos de las mujeres estadounidenses muy en serio, más que cualquier otra cosa», concluyó Lena Dunham.