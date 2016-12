Los hijos de famosos que nacerán en 2017

La actriz Amanda Seyfried y su prometido, Thomas Sadoski, terminan el año con una gran noticia. La pareja espera su primer hijo. Según informaron fuentes cercanas a ellos en la revista «US Weekly», ambos querían formar una familia antes de dar el «sí, quiero».

Los futuros papás se conocieron hace un año en la obra de Broadway «The way we get by». Meses más tarde volvieron a coincidir y fue cuando la pareja comenzó a salir. El pasado mes de marzo se hacía oficial su romance de cara a la opinión pública y, medio año después, se conocieron sus planes de boda.