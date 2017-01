Gemma Serrano Â«desnudaÂ» su relaciÃ³n con Bigote Arrocet

La polémica no cesa en la casa de Las Campos. Hace unos días estaban en boca de todos por una supuesta mala relación entre María Teresa y su hija Terelu. Ahora, Gemma Serrano, la amiga de Bigote Arrocet, es la que trae de cabeza a la presentadora de «¡Qué tiempo tan feliz!».

Cansada de todos los comentarios que han dicho sobre ella, la empresaria ha decidido hablar sobre la relación que mantiene con Bigote Arrocet en la revista «Interviú», en la que se ha desnudado también. «Han dicho que si soy una insolvente, una estafadora, que he mentido sobre mi profesión y que no soy empresaria, que tengo una demanda, que soy la amante, la otra...», declaraba.

Su enfado es tal que ha confesado que piensa tomar medidas judiciales contra todos aquellos que «han dicho falsedades» sobre ella. La relación que mantiene con Arrocet es «estrictamente profesional». «Tenemos negocios fuera de España con una multinacional. Hay un proyecto de tele y Edmundo es nuestro enlace para llegar a Chile o Perú. En las famosas fotos salimos de unas reuniones», aseguraba, zanjando las especulaciones.

«Nunca lo he desnudado y él a mí, menos. En algún momento me ha echado un piropo, obvio, pero no he sentido que me tirara los tejos». Aún así sembró la duda y confesó que la presenadora no conocía todos los pormenores: «Es verdad que María Teresa no sabe cuál es la verdad, esa solo la sabemos Edmundo y yo. Ella puede suponer que lo que le cuenta su novio o lo que le cuento yo es la realidad».