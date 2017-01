Los famosos mÃ¡s groseros con sus fans

La actriz se le ha considerado como una de las más complicadas a la hora de trabajar con ella. Al parecer es grosera y mira mal a todo el mundo. Una declaración que realizó la actriz suscitó controversia e indignación. «Es mucho más difícil. Si usted tiene un trabajo de oficina es una rutina, es decir, sabe que tras su trabajo va a ir a casa, en el set no es así. Creo que tener un trabajo regular y ser madre no es tanto, por supuesto que hay retos, pero no es nada comparable con estar en el set». Estos comentarios crearon numerosas críticas, sobre todo por parte de madres trabajadoras que se quejaban de que la actriz las infravaloraba.

Los vecinos de Paltrow también se han quejado en numerosas ocasiones de ella, hasta el punto de describirla como «la vecina del infierno».