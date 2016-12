Las estrellas de Hollywood que coleccionaron matrimonios

Decía Groucho Marx, con su siempre audaz sentido del humor, que el matrimonio es la principal causa de divorcio y la época dorada de Hollywood lo acredita con numerosos nombres y apellidos de relumbrón. Basta echar un vistazo a la colección de maridos de la gran Zsa Zsa Gabor, fallecida el pasado domingo a los 99 años con un prolífico historial amoroso a sus espaldas.

La actriz de origen húngaro y auténtica artífice del término celebrity tan en boga hoy en día pronunció su primer «sí, quiero» en 1937 mirando fijamente a los ojos de Burhan Belge, un ministro turco, que formaba parte de la juventud intelectual de la República de Turquía. Su matrimonio de cuatro años hizo aguas por los devaneos constantes de la actriz con Mustafá Kemal Atatürk. En EEUU, su primera víctima fue el empresario hotelero Conrad Hilton. Con él tuvo a su única hija, Francesca, que falleció el Día de Reyes de 2015. Tras divorciarse de Hilton, el 1 de abril de 1949 anunció su compromiso con el actor George Sanders, al que le fue infiel con el famoso playboy Porfirio Rubirosa. El cuarto hombre al que llevó al altar fue Herbert Hunter, magnate de arte y banquero de inversión privada. También se deshizo él, pero no de sus joyas. «Nunca odié lo suficientemente a un hombre como para devolverle sus diamantes», declaró Zsa Zsa tras su divorcio de Hunter.

La lista de matrimonios fallidos prosigue; el millonario petrolero Joshua S.Jr Cosden, el famoso creador de la muñeca Barbie Jack Ryan, o Michael O´Hara al que llevó por el camino de la amargura con sus caprichos desconcertantes. Ahora bien, su marido más fugaz fue Felipe de Alba. Un día duró su casamiento.

Sólo un hombre le brindó la estabilidad y la materialización de su sueño de emparentar con la nobleza; el príncipe alemán Frederic von Anhalt. Él la acompañó hasta el fin de sus días. Eso sí, desde la distancia. Un sirviente lenguaraz del matrimonio ha declarado recientemente que hacían vida separada y dormían en cuartos diferentes. Algo que cualquiera haría en su sano juicio a los 99 años.

En total, Zsa Zsa acumuló nueve maridos. Una cifra nada desdeñable pero que tampoco se escapa demasiado de los siete de Liz Taylor, los cinco de Rita Hayworth o las cinco mujeres de Martin Scorsese y las siete del periodista estadounidense Larry King. Porque no sólo fueron ellas las que cambiaron de cónyuge como de ropa interior.

La actriz de mirada violeta y eterna Cleopatra comparte con King la peculiaridad de haber tropezado dos veces en la misma piedra. Taylor se casó con el actor galés Richard Burton dos veces (con sus dos correspondientes divorcios) y el afamado comunicador de la CNN hizo lo propio con Alene Akins, una conejita «Playboy» con la que perdió el control. Pero lo de Burton mereció la pena, o al menos periodísticamente hablando ya que su historia de amor generó titulares y maravillosas crónicas de tinte novelescos. Iniciaron su romance durante el rodaje de la película «Cleopatra» (1963). «Si te excitas jugando al Scrabble, es que es amor», dijo Taylor cuando comenzó sus primeros escarceos con Burton. Y vaya si lo fue. Batallas dialécticas, egos encontrados, desahogos alcohólicos, pero sobre todo mucha pasión. Y el hecho de que comenzaran a verse a escondidas de sus respectivas parejas siempre le añadió un plus de fascinación.

Este fue el matrimonio más longevo de Taylor, que a menudo se vio obligada a callar la boca de los que criticaban su ajetreada vida sentimental. «Sólo me he acostado con hombres con los que he estado casada, ¿cuántas mujeres pueden hacer esta afirmación?»