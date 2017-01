Â¿DÃ³nde estaba Sasha Obama?

Internet se sorprendió ante la ausencia de la hija menor de Obama durante su discurso de despedida. La anunciada despedida de mandato del primer presidente negro de la historia de Estados Unidos se realizó en Chicago, que le acogió en su juventud con los brazos abiertos.

Una intervención que fue de menos a más, y que terminó arrancando lágrimas a muchos de los presentes, especialmente en las primeras filas, donde su mujer y Primera Dama, Michelle, su hija, Malia, y el vicepresidente Biden y su esposa, Jill, citados expresamente por el presidente en el momento más emotivo de la intervención, compartieron grandes ovaciones con el homenajeado.

Sin embargo todos los internautas que siguieron el discurso a través de internet no pararon de preguntar dónde se encontraba la hija menor de Obama en este momento tan importante en la vida de su padre.

Where is Sasha you ask? That child is in her bed sleeping, she has school in the morning. Y'all know Michelle doesn't play lol — Itsloudinsidemyhead (@itsShirleyBIH) 11 de enero de 2017

«¿Dónde está Sasha? Esa niña está durmiendo en su cama, tiene la escuela por la mañana. Todos saben que con Michelle no se juega».

to those asking "where is Sasha" she probably at the White House setting home alone traps for Trump 😂 #imdown lol #ObamaFarewell — CB Imprintz (@CBImprintz) 11 de enero de 2017

«A los que preguntan '¿dónde está Sasha', probablemente en la Casa Blanca, poniendo las trampas en casa solo para Trump».

"Sorry, plans." - Sasha — Caro (@socarolinesays) 11 de enero de 2017

«Lo siento, planes».

But for real, where is Sasha Obama? pic.twitter.com/NmxOXkBBqp — Tammi LaTela (@TLaTela) 11 de enero de 2017

Un funcionario de la Casa Blanca informó que Sasha Obama no había podido asistir al discurso de despedida porque tenía un examen al día siguiente por la mañana.