Â¿QuÃ© colaboradoras han faltado a la cena de chicas de Â«SÃ¡lvameÂ»?

Como suele ser típico en estas fechas, los amigos y compañeros de trabajo se reúnen para celebrar las Navidades. Y los colaboradores de «Sálvame» no podían ser menos.

Hace una semana, Kiko Hernández organizaba una cena en el Bingo Las Vegas a la que acudió el plantel al completo, excepto Kiko Matamoros. Pero, las chicas querían una para ellas solas.

Terelu Campos reunió al grupo de amigas en su casa, a la que fueron Chelo García Cortés, Mila Ximénez, María Patiño, Lydia Lozano y Gema López. Esta última subió una fotografía a su cuenta de Instagram que plasma el momento en el que todas disfrutan de una suculenta tarta, dejando de lado las rencillas.

Cena de chicas en casa de @terelubcampos con @chelo.garciacortes María Patiño, Mila Ximenez, Lidia Lozano y @sperptro. #feliznavidad #vivalanavidad #compañeras #arribalafiesta Una foto publicada por @gemaconga el 20 de Dic de 2016 a la(s) 2:25 PST

Pero no estaban todas. Belén Esteban, Paz Padilla y Carlota Corredera no acudieron a la importante cita de chicas. Una de las razones de la ausencia de una de las presentadoras podría encontrarse en las declaraciones de Mila Ximénez. En ellas explicaba que la relación no es muy buena. «Con Paz no tengo ninguna relación fuera del programa. En la boda se vio claramente que no tenía relación personal con nosotros», dice para la revista «Lecturas».

Otras que ya no colaboran en el espacio de Telecinco tampoco fueron. Rosa Benito, de hecho, ha confesado en «Diez Minutos» que solo mantiene relación con Raquel Bollo, con la que compartió su paso por la casa de «Gran Hermano».