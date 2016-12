Así fue el bautizo secreto de Lucas, el hijo de Sara Carbonero e Iker Casillas

Sara Carbonero e Iker Casillas decidieron bautizar a su hijo Lucas el pasado 17 de diciembre, como recoge la revista «Semana», en su última publicación.

El evento tuvo lugar en la iglesia de Sao Joao de Foz, en el barrio de Oporto donde reside el matrimonio. Aunque el verdadero protagonista era su hijo, los felices padres no podían estar más guapos: ella, con un vestido en color berenjena y un semirecogido con una diadema y él, con un traje de color azul y corbata gris.

Pese a que la celebración no fue en España, la pareja no estuvo sola. Irene, la hermana pequeña de la periodista, se desplazó hasta Portugal para ser la madrina del pequeño.

Según cuenta la misma publicación, tras la ceremonia, todos acudieron al restaurante Wish & Sushi, uno de los mejores de la ciudad para comer comida japonesa.

La Navidad en España

Después del bautizo, la familia Casillas-Carbonero volvió a casa como el turrón para pasar estas fechas tan especiales en familia. Este martes, Sara subía una foto en su cuenta de Instagram de unos panes que hacen en su pueblo para felicitar la Navidad a todos.

«Por fin he encontrado una foto que me gusta para desearos a todos una muy feliz Navidad. Igual no es la típica pero si los tuvieseis cerca lo entenderíais. No sabéis como huelen estos panes recién hechos en el horno de Paco, en mi pueblo», escribía la periodista.