Aseguran que Amal Clooney estÃ¡ embarazada de gemelos

El diario libanés Daily Star asegura que Amal Clooney (38), mujer de George Clooney (55), estaría embarazada de gemelos. El periódico citó fuentes cercanas a la familia de Amal para dar veracidad a la noticia.

Según el Daily Star, el nacimiento estaría previsto para primavera. Al parecer, la pareja se sometió a un tratamiento de fertilidad el año pasado, y la abogada ya estaría de seis meses de gestación.

Teniendo en cuenta esta fecha, las últimas imágenes de la pareja se remontan a octubre de 2016, y aunque es cierto que a muchas mujeres no se les nota el embarazo en el primer trimestre, es más que llamativa la fecha que da el citado medio para el nacimiento puesto que Amal ha presumido hasta la fecha de tener una silueta muy definida y no había ni un ápice de tripita en sus últimas apariciones.

Última imagen junta de la pareja el pasado 20 de octubre - GTRES

También cabe resaltar que desde ese mes no se ha visto públicamente a la pareja junta en ningún evento, hecho por otra parte, da más fuerza a los rumores de embarazo. De momento los protagonistas no se han pronunciado al respecto, aunque es algo que de ser cierto no podrán ocultar mucho más tiempo.