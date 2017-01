Urkullu sostiene que no hay «ni deshielo ni no deshielo» con el PP

Mariano Rajoy e Íñigo Urkullu mantienen abierta su particular negociación bilateral en la búsqueda de un acuerdo que permita desencallar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y dar salida a los recursos que el Estado ha interpuesto contra cuatro leyes vascas. El lendakari anunció ayer que el pasado 29 de diciembre recibió una carta del jefe del Gobierno central en la que mostró su disposición de mantener un encuentro cara a cara para el cual aún no se ha fijado una fecha concreta. Sin embargo, el dirigente nacionalista subrayó que las relaciones entre ambas formaciones siguen todavía «en la misma línea que en la pasada legislatura», por lo que hasta el momento no existe «ni deshielo ni no deshielo» con el PP.

«En lo que es una relación entre máximos representantes de dos Gobiernos, cuando además tenemos retos y necesidades a los que dar respuesta de manera propia y singular a la realidad política, económica y social del País Vasco, no tenemos respuesta», sostuvo Urkullu en Radio Euskadi.

A su vez, defendió una relación «bilateral» con el Estado para tratar «cuestiones de autogobierno singular» como el vasco. Esta es la razón, alegó, por la que no asistirá a la Conferencia de Presidentes convocada por Rajoy, un órgano por el que siente «respeto» pero que no satisface la demanda de autonomía que exigen desde Vitoria.

Al mismo tiempo, su consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka, mantenía una reunión privada con la vicesecretaria del Ejecutivo central, Soraya Sáenz de Santamaría, una vez terminada la jura del cargo de Javier de Andrés como nuevo delegado del Gobierno en el País Vasco. Fuentes de la administración autonómica, regida en coalición por PNV y PSE, declararon que la negociación en torno a la Ley Municipal, que fue recurrida por el Estado ante el Tribunal Constitucional, va «por el buen camino», por lo que consideran «posible» que finalmente no tengan que intervenir los jueces. Si el acuerdo prospera, aún quedarían pendientes la Ley de Iniciativa Legislativa Popular, la Ley de Adicciones y la Ley sobre víctimas de represión ilícita o de abusos cometidos por las fuerzas policiales entre 1978 y 1999.

RGI

Por otra parte, Urkullu justificó su decisión de subir en 2017 la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en función de la cesta familiar y no del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El lendakari instó a los sindicatos, que han advertido de que la medida perjudica a los más desfavorecidos, a «huir de las demagogias», y reiteró su «compromiso absoluto» con las ayudas sociales y los programas de inserción laboral.

Además, argumentó que la RGI y el SMI son dos conceptos «diferentes», pues la primera «intenta evitar la caída en la pobreza y fortalecer la cohesión social», mientras que el segundo «está relacionado con las rentas del trabajo».